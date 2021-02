Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (22), o governador do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja assinou o termo de posse do novo Delegado Geral da Polícia Civil, Adriano Garcia Geraldo. Ele assume a titularidade no lugar do delegado Marcelo Vargas Lopes, que teve sua aposentadoria publicada no Diário Oficial de hoje.

Aos 47 anos de idade, sendo 28 de serviços prestados à Segurança Pública, Adriano Garcia Geraldo esclarece que a valorização dos policiais faz parte da metodologia de trabalho que será desenvolvida. Visando este objetivo, ele diz já ter apresentado proposta ao governador Reinaldo Azambuja que trata das necessidades e investimentos em recursos materiais e humanos. “A receptividade foi excelente. De início, temos que montar o novo grupo de trabalho e implementar tais ações a curto e médio prazo”, prevê.

“Estou muito feliz e honrado pelo convite recebido de nosso Governador Reinaldo. Sinto-me preparado para trabalhar em prol da segurança de nossa população, pois estando há 04 anos como Delegado Geral Adjunto, conheço bem nossas forças e fraquezas e sei que o momento é ímpar para podermos implementar ações que contribuam com o engrandecimento da Instituição Polícia Civil e do nosso Estado de Mato Grosso do Sul”, concluiu o novo Delegado Geral.

Nesta terça-feira (21) será realizada a cerimônia de transmissão do cargo.

Currículo

Adriano Garcia Geraldo nasceu em Andradina-SP. É filho de Leonardo Geraldo e Maria Aparecida Garcia Geraldo. É divorciado e tem uma filha, Letícia Zampieri Geraldo.

Ingressou na Polícia Civil de SP em 1992 e trabalhou por 7 anos na Delegacia de Polícia Civil de Mirandópolis. Em 1º de novembro de 1999 ingressou na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul como Delegado. Trabalhou na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), na 1ª, 2ª e 3ª Delegacia de Campo Grande. Foi Delegado Titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) por 5 anos e titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Ele também foi Diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Ouvidor Geral e desde fevereiro de 2017 é Delegado Geral Adjunto.

Foi secretário e tesoureiro da Associação dos Delegados de Polícia Civil de MS (Adepol), Diretor de relações sociais e tesoureiro da Adepol BR (nacional).

Atualmente é Conselheiro Titular da Unisaúde MS, Vice-Presidente da Adepol BR região centro-oeste, pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal e MBA de Gestão em Saúde.

Possui inúmeros cursos de capacitação e condecorações na área de segurança pública pelos serviços prestados à sociedade de MS. Dentre eles, destaca-se o de combate à corrupção realizado pela embaixada Americana em 2019 no continente Africano – Botswana. Em reconhecimento aos trabalhos, recebeu o Título de Cidadão campo-grandense e de cidadão sul-mato-grossense.