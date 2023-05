Adriano Imperador diz que “assinou com clube” sete anos após aposentadoria

O ex-atacante Adriano Imperador pode estar de volta ao futebol. Aposentado desde 2016, ele afirmou nesta sexta-feira (5), pelas redes sociais, que assinou contrato com um novo clube.

“Rapaziada, como vocês sabem, eu me aposentei em 2016, mas sempre senti vontade de voltar para um clube. Por isso, depois de sete anos, eu assinei com outro clube, mas já já vocês vão ficar sabendo”, explicou em um vídeo nos stories do Instagram.

“Eu em um clube depois de sete anos? Quem não gostou, morde as costas”, completou com bom humor.

Até o momento, não se sabe se Adriano de fato voltará a jogar por um clube ou se fará parte apenas de alguma ação publicitária. Aos 41 anos, ele mora no Rio de Janeiro e não joga desde 2016, quando atuou pelo Miami United, dos Estados Unidos.

O último clube brasileiro em que o atacante jogou foi o Athletico-PR, em 2014. No país, ele ainda defendeu o Corinthians (2011 e 2012), Flamengo (2000 e 2001; e 2009 e 2010) e São Paulo (2008). Apesar de bons números e um título do Campeonato Brasileiro, Adriano é mundialmente conhecido pelo desempenho na Inter de Milão, onde foi destaque entre 2003 e 2007.

Adriano também foi nome de destaque com a camisa da Seleção Brasileira. Dentre as mais de 20 partidas pelo time principal do Brasil, ele disputou e venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005, além de ter sido parte do elenco na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.