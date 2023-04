Adulto é preso e adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) prendeu um adulto e apreendeu um adolescente, em flagrante, por tráfico de drogas. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 05/04, em uma conveniência, no Bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, as equipes do GOI receberam uma denúncia de possível tráfico de drogas, em uma conveniência situada na Grupo de Operações e Investigações e que na rua Cel. Jose Helio, jardim São Conrado. Após monitoramento no local e comprovação de que estava havendo compra e venda de entorpecentes, foi feita abordagem.

Com um usuário, os policiais encontraram uma porção de pasta base de cocaína embalada em saco preto. Indagado, confirmou que comprou na conveniência pela quantia de R$ 25,00.

Na conveniência foram abordados um maior e um menor. Em revista pessoal foi encontrado com ambos dinheiro trocado.

No interior da conveniência, havia uma lata com vários pinos de cocaína, já preparados para a venda. Havia ainda um imóvel no fundo, onde foram encontradas porções de pasta base de cocaína, embaladas em saco plástico preto, idêntico ao que estava com o usuário, maconha fracionada e pedaços inteiros, além de milhares de pinos plásticos vazios, utilizados para fracionar cocaína em pó e um aparelho de telefone celular, pertencente ao maior.

Indagados, ambos confessaram estar no local para vender droga. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao maior, voz de apreensão ao menor, explicados e garantidos seus direitos constitucionais. A droga entregue na Denar e apresentados todos na Depac Cepol.