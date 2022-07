São Gabriel do Oeste foi a 14ª Subseção visitada pela Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), na Caravana das Prerrogativas. A advocacia da região foi ouvida nesta sexta-feira (22).

Bitto Pereira presidiu a mesa composta pela Vice-Presidente Camila Bastos, Secretária-Adjunta Janine Delgado, Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira, Conselheira Estadual Letícia Arrais, Presidente da 21ª Subseção Giuliano Grandazzo Catelan Mosena, Vice-Presidente Daiana Giovelli Abitante, Secretária-Geral Juliana Rondon, Secretário-Geral Adjunto Rodrigo Queiroz Silverio e pelo Diretor-Tesoureiro Tiago Armond Vicente.

O Presidente da OAB/MS começou os trabalhos da tarde destacando a importância da Caravana das Prerrogativas. “Nós, da Diretoria, já visitamos 13 Subseções das 31 do nosso Estado em sete meses de gestão e nosso objetivo é ouvir a advocacia e saber das suas demandas, para então levar às instituições competentes e solucioná-las”.

O Presidente da 21ª Subseção Giuliano Grandazzo Catelan Mosena agradeceu a visita da Diretoria com a Caravana. “Agradeço a Diretoria da Seccional por realizar essa Caravana e vir ouvir os advogados e advogadas da nossa cidade. Esperamos que, assim como acontece nas outras Subseções, nossas demandas também sejam solucionadas”.

Dentre as pautas trazidas pela advocacia local, estão as reivindicações de melhoria da CPE, dos atendimentos no Juizado Especial, entre outras.

A Diretoria lembrou que a OAB/MS tem um canal de prerrogativas disponível 24 horas para toda a advocacia, bem como a Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas.

Na noite desta sexta-feira, às 18h30, será a posse da Diretoria da Subseção, também na Câmara Municipal.