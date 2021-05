Advogada (56) é resgatada em situação análoga à escravidão em uma chácara em Água Clara (MS). Uma denúncia anônima levou os policiais até o local. A mulher confirmou que não era paga pelos serviços e que sofreu agressões. Segundo delegado Felipe Madeira, a advogada, que é de São Paulo, estaria morando no estado da Bahia, quando recebeu a proposta para trabalhar no suposto escritório em Mato Grosso do Sul. Contudo o “escritório nunca saiu do papel e a mulher foi mantida trabalhando em situação análoga a de escravidão por seis meses, em uma chácara” disse o Delegado.

Durante o depoimento a vítima detalhou que o proprietário da chácara, em “um surto violento, teria batido nela com um porrete”. Em uma das falas, durante a conversa, a advogada falou à polícia: “eu vi o demônio na minha frente”. A Polícia a mulher mostrou fotos do dia em que foi agredida e possíveis hematomas sofridos no braço. Ela contou ainda que o dono da chácara passava o dia inteiro xingando. De acordo com Madeira, a vítima relatou que tinha medo de sair do local “frente à agressividade do suspeito, que poderia persegui-la na cidade por ter muitos contatos”.

O Delegado informou que o suspeito não foi preso em flagrante. Foi aberto um inquérito mesmo diante da evidente situação. “Temos que investigar”. A vítima foi afastada e está em segurança. O suspeito será investigado pelo crime de redução à condição análoga à escravo, com pena de 2 a 8 anos e ainda pelo de lesão corporal grave, com pena de 1 a 5 anos.