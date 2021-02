CAMPO GRANDE/MS – Responsável por defender o Asilo São João Bosco, nas questões trabalhistas, o advogado Carlos Augusto Nascimento Pegolo dos Santos teria se aproveitado da situação e desviado cerca de R$ 75 mil das contas da entidade, que entrou com pedido de indenização por danos materiais e morais e a decisão judicial foi divulgada nesta quarta-feira (3).

Em sua sentença o juiz Alexandre Corrêa Leite entendeu que, apesar de ainda não haver elementos nos autos do processo sobre a real capacidade patrimonial do réu, o valor do qual supostamente ele se apropriou é elevado. O magistrado destacou ainda que o montante do recurso é necessário para manutenção da instituição dedicada ao cuidado de inúmeros idosos.

Com tais argumentações, o juiz determinou o bloqueio online da conta do advogado, para que o valor fosse repassado ao asilo. Mas entendeu que os valores bloqueados nesta Quarta-feira (3) não seriam suficientes para garantir o pagamento da indenização. Com isso, foi feito pedido para restringir outros bens e até mesmo veículos registrados em nome do réu.