O advogado Helder da Cunha Rodrigues, que estava embriagado e acabou matando o PM Luciano Abel de Carvalho Nunes (29) no trânsito em Campo Grande ganhou liberdade provisória na quarta-feira (28). Helder estava preso no Presídio Militar de Campo Grande e ocupava uma sala especial. Ele confirmou que bebeu quatro doses de vodka, durante audiência de custódia. E dirigia um veículo Cobalt, que era “BOB”; carro com restrições documentais e que não pode circular. Além de estar com a CNH vencida desde de 2015. O advogado agora deverá permanecer em casa das 20h às 6h e não poderá sair da cidade sem autorização judicial. A decisão foi do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

CRIME

Em depoimento o advogado Helder da Cunha Rodrigues (38) que matou o PM Luciano Abel de Carvalho, num acidente na segunda-feira (19/10) na Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande disse que havia saído de uma boate na Avenida Afonso Pena quando o acidente aconteceu. Ele confirmou que bebeu quatro doses de vodka antes de sair da casa noturna com uma garrafa. Confirmado pelo teste de bafômetro. O teste do etilômetro deu como resultado 0,79 mg/l.

O advogado contou que voltava para casa, quando revolveu fazer o contorno para comprar cerveja quando a colisão com o militar aconteceu. Ele dirigia um veículo Cobalt, que era “BOB”; veículo com restrições documentais e que não pode circular. Além da CNH dele estar vencida desde de 2015.

Ele relatou que foi agredido com chutes e ameaçado com uma arma por um homem que chegou ao local do acidente. Com medo fugiu e contou que não acionou o socorro pois percebeu que mais pessoas haviam chegado ao local e acionado os bombeiros. Ao ser encontrado e preso tentou mentir afirmando que estava com um motorista de aplicativo, mas os policias identificaram como o autor do acidente.

O advogado disse estar arrependido e afirmou saber sobre o risco de dirigir alcoolizado. Ele foi preso e encaminhado ao Presídio Militar, na segunda-feira (19). Na terça-feira (19) ele passou por uma audiência de custódia.