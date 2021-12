Durante a Operação Lobos II deflagrada nesta sexta-feira (3) pela Polícia Federal (PF) contra a pedofilia prendeu um advogado em Campo Grande (MS). Ele é acusado do envolvimento com produção, divulgação e armazenamento de conteúdo de pedofilia. A operação cumpriu 104 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva em 20 estados, além do Distrito Federal.