O advogado e um amigo visitante tentavam entrar com drogas no presídio feminino Irmã Zorzi (Foto acima), em Campo Grande. O advogado e o outro visitante, que não tiveram nomes e idades revelados, estavam com maconha e cocaína foram flagrados na porta do estabelecimento penal Feminino. As drogas estavam escondidas em um tubo de pasta de dente.

O advogado alegou que recebeu o tubo da família e não sabia o que tinha dentro do referido objeto.