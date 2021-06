DOURADOS/MS – A liberdade de Vinicius de Oliveira, 8 anos, (Foto acima) foi concedida nesta segunda-feira (7) pelo juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, da 2ª Vara Criminal de Justiça, mediante pagamento de fiança de 5 salários mínimos. O juiz impôs outras medidas cautelares para ele ficar solto.

O advogado estava preso desde o dia 26 do mês passado depois de disparar tiro com uma pistola calibre 40 durante briga de trânsito com um empresário da cidade. A vítima o acusou de tentativa de homicídio durante a briga ocorrida quando Vinícius conduzia seu carro, um Jetta preto, e o empresário estava de bicicleta. Ao investigar o caso, os policiais descobriram que a pistola tinha sido furtada de um bombeiro da reserva em Itaporã e encontraram 1,2 quilo de skunk (a supermaconha) na casa dele.

Na decisão, o juiz levou em conta o fato de o advogado não ter outras ações penais em andamento ou condenações. Também possui endereço certo e ocupação lícita,