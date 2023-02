A tecnologia já é capaz de superar os humanos em uma infinidades de tarefas, e é somente questão de tempo para que elas substituam algumas profissões. Essa semana, a inteligência artificial da DoNotPay, um sistema de aconselhamento jurídico direcionado à cidadãos americanos com problemas de trânsito, foi vetado de ser utilizado nos tribunais.

A DoNotPay foi fundada em 2015 por Joshua Browder. Formado em Ciência da Computação pela Universidade de Stanford, ele teve a ideia de criar um algoritmo de inteligência artificial para resolver, de forma gratuíta, questões jurídicas e legais envolvendo multas de trânsito.

“Ajudamos os consumidores a lutar contra as corporações e vencer a burocracia, livrando-os de multas de estacionamento e reembolsos de grandes empresas, como companhias aéreas… Nossa visão na DoNotPay é tornar a lei gratuita”, diz o CEO em vídeo promocional da startup.

Segundo o jornal britânico The Guardian, durante os 21 meses de operação em Londres e Nova York, o chatbot conseguiu contestar 160 mil multas de estacionamento. E os dados só melhoram. Depois de decidir investir na implementação de IA no chatbot em 2020, a DoNotPay passou a ajudar também a lidar com multas em planos de saúde, assinatura de serviços e outros serviços mais.

No Twitter, o proprietário da empresa demonstrou como o ChatGPT da empresa conseguiu negociar um desconto de US$ 10 na mensalidade de contas de internet da companhia para qualquer usuário. Isto acabou chamando a atenção de agentes de justiça dos EUA que fizeram várias ameaças a Browder, que decidiu de desistir de utilizar a AI em um julgamento, agora em fevereiro de 2023.

De acordo com o CEO, em uma das cartas que recebeu, um oficial de justiça mencionava que a prática de usar IA no tribunal não era autorizada por lei, sendo punível com seis meses de prisão. Por enquanto o projeto aguarda a legalização, mas já é um vislumbre do que pode acontecer em breve com várias profissões. Se a tecnologia é desenvolvida a serviço dos seres humanos, está ficando cada vez mais impossível competir com ela.