Para que o aeroporto do município de Costa Rica possa funcionar com segurança e eficiência, o Governo do Estado, através da Diretoria de Licitação de Obras da Agesul lançou, no Diário Oficial de sexta-feira (23), a licitação, do tipo Menor Preço, tendo como objeto a implantação de cerca operacional do Aeródromo José Antônio de Moraes – SDXJ.

A melhoria consiste na implantação de uma cerca operacional em gradil ao redor de todo o aeródromo, com pista asfaltada na dimensão de 1300 metros de comprimento por 23 metros de largura e a 738 metros de altitude. O objetivo desta estrutura é evitar a entrada de animais ou pessoas e garantir a segurança das aeronaves, dos passageiros e das instalações aeroportuárias.

LICITAÇÃO

A obra a ser executada com recursos próprios do Estado está especificada no Processo nº: 57/006.825/2022, e tem a Tomada de Preços nº: 121/2022-DLO/AGESUL. A abertura dos envelopes das empresas participantes da licitação será no próximo dia 14 de outubro, às 8h, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes – Campo Grande – MS, onde, também está disponível o edital e seus anexos.

O prefeito em exercício, Roni Cota, comentou sobre a obra e comemorou dizendo ser mais um passo para a implantação de linhas aéreas comerciais em Costa Rica. “Trata-se de uma parceria municipalista que tem se mostrado cada vez mais exitosa com o Governo de MS, por intermédio da Agesul, para trazer essa obra ao nosso Município. Estamos trabalhando para que empresas aéreas possam incluir Costa Rica em seus destinos, essa será mais uma etapa importante em benefício do turismo local”, ressaltou o gestor.

O Aeródromo Municipal José Antônio de Moraes fica na Rodovia MS-135, área rural do município e a cerca de 7 km do centro da cidade, na região Nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.