Bombeiros numa força-tarefa com o apoio da Sesau nesta terça-feira (23) transferiram uma mulher de 47 anos sedada para a UTI aérea de Aparecida do Taboado a Aquidauana, na região oeste do estado. De acordo com os profissionais envolvidos a aeronave precisou ser usada devido a gravidade da situação da paciente. Além da sedação foi necessário a ventilação mecânica. Ela foi monitorada durante toda a viagem pelos bombeiros. No Aeroporto de Aquidauana uma equipe de transporte do hospital regional da cidade aguardava a paciente juntamente com outros militares. Segundo a Sesau a unidade hospitalar Dr. Estácio Muniz é referência no atendimento simultâneo de Covid e renal.