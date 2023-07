Aeroporto de Campo Grande deve receber menos passageiros nas férias de julho

Na sequência dos dias quentes e secos, há expectativa de uma nova frente fria a partir do dia 9 de julho

A previsão do tempo para esta semana é de que o tempo continue quente e seco. A temperatura fica amena durante às noites e o calor intenso surge no passar do dia.

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Olívio Bahia, afirma que a umidade do ar estará abaixo da média, o que pode gerar riscos de saúde e de incêndios.

Em Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar deve chegar à mínima de 19%, principalmente na região Leste, onde está Três Lagoas. Nas demais regiões a umidade do ar deve chegar à mínima de 23%.

“Mesmo com a umidade na faixa dos 30%, 40% já é possível sentir que o tempo está seco. Chegando a menos de 20% pode ser bem prejudicial à saúde e é importante se cuidar”, explica o meteorologista.

Durante a semana inteira, o prognóstico geral do tempo em Mato Grosso do Sul indica que a temperatura mínima deve ficar na faixa dos 8ºC/10ºC e máxima na média de 30ºC/34ºC.

Em Campo Grande, na segunda-feira (3), a previsão é de mínima de 17ºC e máxima de 29ºC; na terça (4), mínima de 14ºC e máxima de 30ºC; na quarta (5), mínima de 16ºC e máxima de 32ºC. É esperado o mesmo cenário para os dias subsequentes.

A expectativa é de que o pico das altas temperaturas aconteça no sábado (8), quando a máxima pode chegar a 34ºC, principalmente na região Norte do Estado.

Posteriormente, tudo indica a possibilidade de que uma frente fria chegue novamente ao Estado.

Expectativa de nova frente fria

O meteorologista do Inmet pontuou, ainda, que a partir do dia 9 de julho, uma nova frente fria pode chegar ao Estado.

“É uma tendência que já podemos perceber, ainda não é algo a ser confirmado, mas, até agora, a expectativa é de que uma massa de ar frio chegue ao Estado e derrube mais um pouco as temperaturas”, explica.

Ainda não é possível estimar a queda de temperatura em graus, devido à antecedência dos dias.

Balanço de junho

Conforme balanço do Inmet, a maior temperatura do mês de junho foi de 30,7 °C, registrada no dia 10.

Enquanto o destaque para a baixa temperatura foi registrado no dia 16, quando a temperatura chegou à mínima de 5,6 °C. Atualmente esta é a menor temperatura para 2023.