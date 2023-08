Agehab confirma construção de casas solicitadas por Zé Teixeira

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) confirmou a construção de 50 casas em Itaporã, pelo Programa Subsidiado e Financiado (PSF). As unidades foram solicitadas pelo deputado Zé Teixeira (PSDB) em maio deste ano, após reivindicação do vereador Lindomar de Freitas.



Na correspondência encaminhada ao deputado, a diretora-presidente da Agehab Maria do Carmo Avesani Lopez informa que Itaporã também poderá se inscrever para o Programa Minha Casa Minha Vida quando o Ministério das Cidades abrir inscrições para municípios abaixo de 50 mil habitantes.



“O acesso à habitação popular beneficia as famílias de baixa renda, uma vez que o aluguel retira uma parcela importante dos rendimentos, impossibilitando muitas vezes a aquisição de outros bens importantes”, avalia o deputado.



Dourados – Também em resposta a uma solicitação de Zé Teixeira, a Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados (Agetran) informou que serão realizados estudos de observação de fluxo volumétrico para a instalação do semáforo na avenida Presidente Vargas, no cruzamento com a rua Antônio Emílio de Figueiredo.