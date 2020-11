Beneficiários de Coronel Sapucaia foram notificados por irregularidade no Contrato de Financiamento e de Parcelamento Habitacional. O edital de notificação foi publicado hoje (10), no Diário Oficial do Estado (DOE) pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab). De acordo com o edital, a não regularização da situação contratual no prazo de dez dias, possibilitará a Agehab o ajuizamento de ação judicial cabível.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou contatar a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151.