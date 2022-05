A incidência cada vez maior de desrespeito ao consumidor (cliente) motivou diligência por equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS em agência bancária localizada na rua 13 de Maio. As pessoas que necessitaram dos serviços da organização de crédito se demonstraram insatisfeitas, principalmente em função da demora demandada para atendimento, mesmo em dias normais, quando o tempo estabelecido por Lei é de, no máximo, 15 minutos.

Na presença da equipe do órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, várias pessoas que aguardavam no local exibiram as senhas, algumas das quais emitidas manualmente, onde constava o horário de chegada e, com isso, propiciando calcular a demora, muitas vezes excessivamente maior do que o previsto na legislação.

Exemplo é uma senhora que, mesmo tendo direito a atendimento preferencial, recebeu a senha às 11h48 e só conseguiu atendimento às 14h08, ou seja com espera de duas horas e 20 minutos. A indignação foi ainda maior pelo fato de várias pessoas terem chegado depois dela e serem chamadas “na sua frente”. Além desse registro houve inúmeros outros caso de demora superior a uma hora ou um pouco menos, mas sempre ferindo o que é preconizado por Lei.

No caso dessa agência há que se levar em conta, ainda como atitude negativa, a forma inadequada com que as pessoas eram recebidas por funcionário, mesmo diante da fiscalização, comentou que “esperar uma hora ou duas é pouco quando comparado a outros dias de trabalho”. Leve-se em consideração que a agência está operando no período de 9h às 14h não havendo qualquer aviso que possa ser visualizado pelas pessoas. Devido a esse horário, foi determinado aos seguranças que “travassem” as portas giratórias com cadeiras de modo a impedir o acesso das pessoas.