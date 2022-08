O Sicredi inaugurou, na manhã desta quarta-feira (3), uma agência no prédio da Câmara Municipal de Campo Grande. A instituição financeira cooperativa assumiu a folha de pagamento dos servidores do Legislativo Municipal e a agência diretamente na Casa de Leis busca melhorar o atendimento aos funcionários.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal, destacou que a agência dentro do prédio do Legislativo “vai facilitar a vida do servidor para pagamento de conta, recebimento de salário, poupança, empréstimo e não ter que sair do serviço para buscar atendimento”, disse, salientando o intuito de atender melhor os servidores. O atendimento antes era feito pelo Bradesco.

Na entrada da Câmara foi instalado também um caixa eletrônico, além da agência que fica no corredor após a recepção. Durante a inauguração, foi apresentada a equipe que ficará na agência da Casa de Leis. No discurso, em nome da Câmara, o vereador Papy, 2º secretário da Casa de Leis, falou da importância do cooperativismo. “Temos no cooperativismo uma inspiração de que quem coopera cresce, quem compartilha cresce, quem trabalha cresce e essa é a filosofia do Sicredi, que encanta a todos”, afirmou. O vereador complementou ainda que o presidente ouviu as necessidades dos servidores para fazer a substituição e o contrato com a nova instituição financeira.

O presidente da cooperativa, Celso Regis, salientou que o propósito do Sicredi é o relacionamento. “E a Casa de Leis de Campo Grande também é aderente ao modelo de organização econômica da sociedade através do empreendimento, do cooperativismo. Trazemos, pela administração do vereador Carlão, essa ideia da cooperação para dentro da Câmara para atender todos os servidores, seus familiares, os vereadores, essas pessoas que aqui trabalham e lutam pela comunidade”, afirmou.

O gerente de agência Wilberson Alves da Silva destacou que a expectativa é ter na Câmara o contato, de maneira humana, no atendimento da equipe para trazer “resultados positivos aos servidores e, muito mais, a satisfação com o atendimento”.

O Sicredi ultrapassou, em junho, a marca de 6 milhões de associados. A instituição cresceu 13% nos últimos 12 meses em número de associados, o que representou um incremento de 750 mil novos associados. Atualmente, são mais de 2,2 mil agências, em mais de 1,6 mil municípios.