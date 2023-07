Agências da Caixa abrirão uma hora mais cedo para Dia do Desenrola

De 2021 para o ano passado, mortes de mulheres por sua condição feminina saltaram de 2 para 12; homicídios dolosos, de 131 para 153; veja mais estatísticas

As mortes violentas intencionais, estatística que agrega os homicídios dolosos, latrocínios (mortes durante assaltos), feminicídios, mortes de policiais em confronto, e mortes decorrentes de intervenções policiais, tiveram um incremento de 15,6% em Campo Grande em 2022, quando comparada com o ano anterior.

As informações estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado nesta quinta-feira (20) pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, com base em estatísticas oficiais.

Em 2021, conforme o anuário, foram 131 mortes violentas intencionais na capital sul-mato-grossense, enquanto no ano passado, o número subiu para 153.

A alta nas mortes violentas intencionais, em uma análise dos componentes da estatística, foi puxada pelo aumento nos homicídios e nos feminicídios. As quantidades de latrocínio e de mortes decorrentes de intervenções policiais mantiveram-se estáveis, indica a estatística.

Quando se trata apenas de homicídios dolosos (em que o autor tem a deliberada intenção de assassinar a vítima), os casos suibiram de 123 em 2021 para 147 no ano passado.

Em termos absolutos também houve uma disparada dos assassinatos de mulheres em condições do gênero dela, o feminicídio. Explicando: este tipo penal se refere a situações em que a mulher é assassinada devido a sua condição feminina, como em um relacionamento, no ambiente familiar, entre outras situações em que ela é coagida somente por ser mulher. Estes crimes pularam de dois registros em 2021, para 12 em 2022.

O volume de latrocínios, as mortes ocorridas durante assaltos, mantiveram-se estáveis. Foram seis em 2021 e também em 2022.

Mato Grosso do Sul

Enquanto na Capital houve aumento no número de mortes violentas, quando se analisa as estatísticas de todo o Estado, o que se vê é uma estabilidade. A variação percentual foi de -0,2. Foram 511 mortes violentas intencionais em 2021 no Estado, contra 515 em 2022.

Em números absolutos, houve aumento no total de homicídios: de 486 para 496. Os latrocínios caíram de 14 para 13, as lesões corporais seguidas de morte caíram de 11 para seis.

No comparativo entre 2021 e 2022 não houve policiais mortos em confronto no Estado. As mortes decorrentes das intevenções policiais caíram de 53 para 45.

