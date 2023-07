Agenda: ALEMS volta às sessões ordinárias e reuniões após recesso parlamentar

Após o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) volta a realizar as atividades no Palácio Guaicurus. De terça a quinta-feira, os deputados se reúnem para as sessões ordinárias a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Às 8h de quarta-feira (2), os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) realizam reunião no Plenarinho Nelito Câmara, para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas ou originadas no Legislativo Estadual. O grupo é presidido por Mara Caseiro (PSDB) e tem como titulares os deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

Na quinta-feira (3), às 14h, no Plenarinho, acontecerá a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas. Agricultura familiar, reforma agrária e patrulhas mecanizadas serão os temas abordados com os representantes da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA).

Zeca do PT preside a Comissão, que tem também como titulares os deputados Lia Nogueira (PSDB), João Henrique (PL), Renato Câmara (MDB) e Zé Teixeira (PSDB). Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.

