AGENDA DA PREFEITA ADRIANE LOPES NESTA QUINTA-FEIRA (15)

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes participa nesta quinta-feira (15), às 19h30 nos Altos da Afonso Pena, da 9ª edição do Drive Thru da Reciclagem. A ação tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do resíduo e da adoção de práticas sustentáveis.

À tarde, às 15h fará a entrega de 50 cobertores a Associação de Moradores do Bairro Alves Pereira. Com a chegada da primeira frente fria em Campo Grande, as equipes da Prefeitura intensificaram as doações de cobertores.

Evento: Drive Thru da Reciclagem

Horário: 9h3o

Local: Estacionamento ao lado do Bioparque – Altos da Afonso Pena

Evento: Entrega de cobertores

Horário: 15h

Local: Rua Osvaldo Aranha, 445 – Bairro Alves Pereira