AGENDA DA PREFEITA ADRIANE LOPES NESTA QUINTA-FEIRA (3)

A prefeita Adriane Lopes participa nesta quinta-feira, 3 de agosto, às 9 horas, da abertura do Congresso Nacional de Mulheres pela Paridade. O evento, que acontece até sexta-feira no Bioparque Pantanal, reunirá mulheres líderes, especialistas para discutir estratégias e buscar soluções para os desafios enfrentados pelas mulheres na busca por uma representação igualitária.

Ainda nesta quinta-feira (3), às 18 horas, a chefe do Executivo Municipal participa da inauguração da iluminação do Campo do Bonança. A agenda integra o calendário festivo alusivo aos 124 anos de Campo Grande.

Serviço:

Abertura do Congresso Nacional de Mulheres pela Paridade

Horário: 9 horas

Local: Auditório do Bioparque Pantanal

Endereço: Altos da Avenida Afonso Pena

Inauguração da Iluminação do Campo do Bonança

Horário: 18 horas

Endereço: Rua Salto da Saudade – Conjunto Bonança