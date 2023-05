AGENDA DA PREFEITA ADRIANE LOPES NESTA SEGUNDA-FEIRA (8)

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes participa nesta segunda-feira, 8 de maio, às 8 horas, da 3ª Edição do Feirão das Oportunidades, que acontece na sede da Fundação Social do Trabalho. A iniciativa conta com 31 empresas parceiras que juntas, vão ofertar 1.000 vagas de trabalho para contratações imediatas.

A edição de maio do Feirão, em comemoração ao Mês do Trabalhador, terá oportunidades para 150 profissões, com salários que variam entre R$ 1.320 a R$3 mil. São vagas na construção civil, setor de serviços, comércio, indústria, mercado de automação e no agronegócio.

Horário: 8h às 14h

Local: Funsat

Endereço: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória