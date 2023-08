AGENDA DA PREFEITA ADRIANE LOPES NESTA SEXTA-FEIRA (4)

A prefeita Adriane Lopes participa nesta sexta-feira, 4 de agosto, às 13h30, do segundo dia do Congresso Nacional Mulheres pela Paridade. Ela irá compor o painel 4, que abordará o tema “As Mulheres nos Espaços do Poder”. O evento acontece no auditório do Bioparque Pantanal e reúne mulheres líderes, especialistas para discutir estratégias e buscar soluções para os desafios enfrentados pelas mulheres na busca por uma representação igualitária.

No período da tarde, às 16 horas, a Prefeita participa da entrega da premiação da 20ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Esporte, reuniu neste ano mais de 500 participantes. O campeonato aconteceu entre os dias 29 de junho e 20 de julho, com o objetivo de proporcionar canais de comunicação, além do convívio social, trocas de experiências com as demais gerações, contribuindo para a qualidade de vida e reversão da imagem do idoso na sociedade.

Congresso Nacional Mulheres pela Paridade – Painel “As Mulheres nos Espaços do Poder”

Horário: 13h30

Local: auditório do Bioparque Pantanal – altos da Avenida Afonso Pena

Premiação dos Jogos Municipais dos Idosos 2023

Horário: 16 horas

Local: CCI Vovó Ziza

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, nº 5.160 – Tiradentes