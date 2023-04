Agenda da Prefeita Adriane Lopes nesta terça-feira (25)

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes participa nesta terça-feira (25), às 17h30 da inauguração da academia ao ar livre da Praça Fernão Dias Magalhães, no bairro Piratininga, e às 18h30, da inauguração da academia ao ar livre e iluminação local da Praça do Jardim das Hortênsias.

Evento: Inauguração da academia ao ar livre da Praça Fernão Dias Magalhães

Data: 25 de abril

Horário: 17h30

Local: Praça Fernão Dias Magalhães – Piratininga

Endereço: Avenida Manoel da Costa Lima, cruzamento das Ruas Estevão Alves com Fernão Dias

Evento: Inauguração da academia ao ar livre e Iluminação da Praça do Jardim das Hortênsias

Data: 25 de abril

horário: 18h30

Local: Praça do Jardim das Hortênsias

Endereço: Rua Gérbera, entre as Ruas Arquiteto Vilanova Artigas e Caládio