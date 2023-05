AGENDA DA PREFEITA ADRIANE LOPES NESTA TERÇA-FEIRA (9)

A prefeita Adriane Lopes participa nesta terça-feira (9), da entrega dos prêmios do sorteio da Nota Premiada Campo Grande 2023. O programa visa incentivar a emissão do documento fiscal por meio de distribuição de prêmios. Anualmente são promovidos 12 sorteios, relativos a cada mês do ano. A promoção abrange todas as NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços de Campo Grande, a contar do mês de cadastramento do tomador do serviço no site da plataforma.

Horário: 9 horas

Local: Central de Atendimento ao Cidadão

Endereço: Rua Marechal Rondon, 2.655 – Centro