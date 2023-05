AGENDA DA PREFEITA ADRIANE LOPES NESTE SÁBADO (13)

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes participa neste sábado (13), da 6ª edição da Festa do Queijo de Rochedinho, a partir das 17h, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Guia Lopes, 340. A festa é organizada Sidagro e Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho.

6ª Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho

Data: 13 de maio de 2023 (sábado)

Horário: a partir das 17h

Local: Rua Guia Lopes, 340, distrito de Rochedinho (em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco)