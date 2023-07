Agenda da prefeita Adriane Lopes neste sábado (8)

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), promove o evento “Amhasf em Ação” neste sábado (8), para atendimento presencial junto à comunidade no entorno do Parque do Lageado.

A prefeita Adriane Lopes realiza a entrega das últimas 20 unidades habitacionais restantes nos loteamentos José Teruel Filho (11 casas) e Jardim Canguru (9 casas). Esse momento marca o encerramento de um capítulo emblemático para as famílias da antiga ocupação irregular conhecida como Cidade de Deus. As unidades foram construídas e readequadas pelo Executivo Municipal, totalizando agora 328 moradias finalizadas nas quatro áreas de reassentamento.

Serviço

Data: 08 de julho (sábado)

Horário: 09h

Local: Emei Professora Ayd Camargo César, localizada na Rua Evelina Selingardi, sem número.