Agenda: Homenagem aos fotógrafos, audiência e palestra marcam a semana na ALEMS

A partir da próxima segunda-feira (4), a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será movimentada pela realização de palestra, solenidade, audiência pública, sessões e reunião. Por proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, o Plenário Júlio Maia abriga a palestra inaugural alusiva ao Setembro Amarelo, mês de Prevenção ao Suicídio”, às 13h30. O psicólogo Edilson dos Reis ministrará a palestra Suicídio e seus Paradigmas Atuais: Conhecer para Prevenir”.

Também na segunda-feira, acontece a sessão solene de entrega do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, em comemoração ao Dia Estadual do Repórter Fotográfico – Valdenir Rezende, no Plenário Júlio Maia . O evento é uma proposição do deputado Marcio Fernandes (MDB) e começa às 18h30. Serão homenageados 24 profissionais durante a solenidade, que também contará com exposição fotográfica em homenagem àqueles que escrevem a história por meio de imagens.

Audiência

Na terça-feira é a vez do debate no Plenário Júlio Maia. Por proposição dos deputados Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Junior Mochi (MDB), João César Mattogrosso (PSDB), e das deputadas Mara Caseiro e Gleice Jane (PT), que integram a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da ALEMS, será realizada a Audiência Pública “Os Tesouros Vivos da Cultura de MS – reconhecimento e ação”, a partir das 14h. A audiência atende o pedido do segmento de cultura do Estado, com o objetivo de debater a a realidade vivenciada por muitos que atuam na área.

CCJR

A partir das 8h, na próxima quarta-feira (6), acontece no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), em que os membros do grupo de trabalho reúnem-se para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. O grupo é presidido pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composto pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

Sessões plenárias

As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Durante as sessões, são debatidos os temas de interesse da sociedade e votados os projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Serviço

A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande. Acompanhe o trabalho do Parlamento Estadual pelos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Youtube e Facebook.