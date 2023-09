Agenda positiva: Governador discutiu novos modelos de infraestrutura e recursos ao Pantanal em Washington

Para conduzir uma gestão próspera, inclusiva e desenvolvimento ao Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel realizou uma série de compromissos em Washington, nos Estados Unidos, com reuniões no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Banco Mundial e eventos para divulgar os potenciais do Estado a grandes empresas. O balaço destas agendas é positivo, já que entraram em pauta projetos voltados ao Pantanal e novos modelos de infraestrutura para as rodovias estaduais.

Acompanhado do secretário Jaime Verruck, titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da secretária especial da EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), Eliane Detoni, o governador destacou a importância de discutir projetos que vão trazer desenvolvimento e modernidade ao Estado e ainda proteger nossos grandes biomas.

“No BID temos projetos de Mato Grosso do Sul, entre eles o Profisco (Projeto de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos do Brasil), que visa a modernização de todo sistema arrecadatório de dados e agora junto com o Ministério da Agricultura temos o projeto do Pantanal, onde nesta oportunidade podemos discutir um pouco mais a evolução dest iniciativa”, descreveu o governador.

O projeto Pro- Pantanal feito junto ao BID e Ministério da Agricultura busca resolver questões críticas ao meio ambiente do Estado como o assoreamento do Rio Taquari. Ainda trata da questão de saneamento e sustentabilidade na região do Pantanal A reunião do governador em Washington contou com a participação do presidente do BID, Ilan Goldfajn.

Infraestrutura

Já no Banco Mundial o governador aproveitou a oportunidade pra discutir em específico novas modelagens para manutenção das rodovias estaduais, com foco na modernização, eficiência e evolução da logística, já que o Estado está diversificando a sua economia, atraindo capital privado bilionário e se preparando para fazer parte da rota bioceânica.

“O Banco Mundial é um grande parceiro para infraestrutura. Faz tempo que estamos discutindo esta questão, para modernizar esta nova linha rodoviária, pois assim Mato Grosso do Sul definitivamente entra em uma nova era de como fazer a manutenção de suas rodovias pavimentadas”, explicou Riedel.

Potenciais de MS

O governador também destacou a importância de ter participado do Lide Brazil Development Forum, em Washington. O evento foi mais uma oportunidade de apresentar os potenciais do Estado para grandes empresas, que possam ter interesse em investir no Mato Grosso do Sul.

“Tiver a oportunidade de apresentar nosso Estado a diversos empresários, empreendedores, já que mais de 100 empresas estiveram aqui presentes e puderam conhecer melhor nossas potencialidades, fazendo excelentes contatos para atrair estas empresas a MS, e assim gerar novos empregos e renda à população, buscando mais desenvolvimento”, completou.

Com uma economia em crescimento e um bom ambiente de negócios, o Governo do Estado continua suas ações para fomentar o desenvolvimento, gerar mais empregos e criar um cenário positivo, para melhorar a qualidade de vida da população e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Divulgação