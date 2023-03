As dificuldades financeiras enfrentadas pelos hospitais filantrópicos têm sido debatidas em plenário pelo deputado Pedrossian Neto (PSD) e, na próxima semana, serão tema de reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Diretores e responsáveis pelos setores financeiros de diversos hospitais foram convidados para participar do encontro, que acontecerá segunda-feira (13), às 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Pedrossian Neto é propositor da criação da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Filantrópicos. Segundo ele, o intuito é intermediar discussões que possam tanto fomentar a transparência do uso de recursos públicos, quanto alternativas para a melhoria de serviços e gestão dos hospitais no Estado. Durante a reunião, deverá ser apresentada pelos gestores a situação financeira dos hospitais filantrópicos e santas casas, que ficou ainda mais comprometida com a pandemia da Covid-19. Ainda serão expostas as diretrizes da nova Frente Parlamentar.

Ainda durante a próxima semana, a Casa de Leis terá a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h de quarta-feira (15); e sessões ordinárias a partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira.