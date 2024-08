Agendão: Festivais Vida Animal, do Sobá e da Rapadura, além de concertos e teatro, aquecem o fim de semana

Com o friozinho que chegou em Mato Grosso do Sul, quem pensa em ficar em casa enrolado no cobertor precisa de boas razões para se animar a sair. E o Agendão deste fim de semana oferece diversas opções para esquentar a diversão. O Festival Vida Animal MS, que acontece neste sábado e domingo, será o maior encontro para amantes de pets em Mato Grosso do Sul, oferecendo atividades como cine pet, concursos de tosa e shows de Regina Bombom e João Haroldo e Betinho.

A Feira da Colônia Paraguaia destaca-se com uma rica variedade de produtos e gastronomia típica, enquanto o Festival do Sobá continua na Feira Central de Campo Grande com apresentações musicais e culturais. Os espetáculos teatrais “Revolução” e “Madalena”, além do musical “Beethoven em Fá para Menor”, a apresentação de Luedji Luna e o recital “Patápio Silva – Primeiro Amor”, homenageando o precursor do Choro no Brasil, complementam a programação com alta qualidade.

Na Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari, o Festival da Rapadura chega para alegrar o fim de semana com uma deliciosa variedade de iguarias feitas a partir desse doce tradicional. Além de saborear a rapadura em suas diversas formas, o evento celebra a cultura local com música, dança e uma feira cheia de produtos artesanais.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana.

Confira:

Sexta-feira (9)

Quintal Sesc – O Quintal Sesc contará com foodtrucks, artesanato e muitas atividades para a criançada. O evento também trará a apresentação circense do New York Circus, que promete encantar e divertir as famílias, além da animação da banda Som Que Chora.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

17º Festival do Sobá – O tradicional Festival do Sobá chega à 17ª edição na Feira Central de Campo Grande. Já consolidado no calendário cultural da cidade, a edição encanta os visitantes com uma programação diversificada que valoriza a gastronomia, a cultura e o empreendedorismo local. Nesta sexta-feira tem desfile de fanfarra, músicas de Okinawa, com o grupo RKMD e Taiko de Okinawa. Tem também apresentação musical de Nando Galeano.

Horário: a partir das 16h

Local: Feira Central de Campo Grande – R. 14 de Julho, 3351 – Centro

Entrada: gratuita

Luedji Luna – Luedji Luna apresenta “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água Deluxe”. Dona de uma das vozes brasileiras mais potentes da atualidade, Luedji Luna apresenta a turnê “Bom mesmo é estar debaixo d’água Deluxe”, na reabertura do Sesc Teatro Prosa. O show explora sonoridades como o neo-soul, R&B e jazz, apresentando ao público o repertório recém lançado em álbum homônimo, além de revisitar os sucessos dos trabalhos anteriores de sua carreira (Um Corpo no Mundo e Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água).

Em seu show, Luedji Luna explora sonoridades como o neo-soul, R&B e jazz (Foto: Divulgação)

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “Revolução” – O Teatral Grupo de Risco apresenta a peça “Revolução” nesta sexta-feira, narrando a história de um operário que, ao buscar melhoria salarial, acaba sendo despedido. Após a apresentação, haverá venda de bebidas e karaokê.

Horário: 19h15

Local: R. Trindade, 401 – Jd. Paulista

Entrada: gratuita

Espetáculo “Madalena” – A peça narra a emocionante história de uma mãe, Madalena, que enfrenta uma doença que consome seu filho Zarud, exigindo que ela faça sacrifícios por amor a ele.

Horário: 20h

Local: Teatro Aracy Balabanian – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Le Cirque – O fabuloso circo francês Le Cirque está montado no estacionamento do Shopping Campo Grande e conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo, carro Transformers e artistas internacionais. O espetáculo promete uma viagem inesquecível ao mundo do circo tradicional, com artistas de países como México, França, Colômbia, Portugal e Argentina.

Horário: 20h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo link www.guicheweb.com.br/lecirque

Parque dos Dinossauros – Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o Parque dos Dinossauros oferece uma modalidade desportiva ecológica com cabos de aço suspensos em árvores e postes, divididos em cinco travessias que interligam plataformas.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50, com venda no local

Bosque Fun e Play Games – A meninada vai se esbaldar com as opções que o Shopping Bosque dos Ipês preparou, incluindo o novo parque temático indoor Bosque Fun. Ele oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a consultar no local

Festa Agostina da UEMS – A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) convida todos para sua tradicional Festa Agostina, com atrações musicais, comidas típicas, brincadeiras e correio elegante. Nesta edição, a banda Flor de Pequi será a responsável por animar o público.

Horário: 18h às 23h

Local: UEMS – Unidade Santo Amaro – Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 – Vila Santo Amaro

Entrada: gratuita

Cidade de Maria – A 22ª Festa de Nossa Senhora da Abadia, parte do calendário oficial de Campo Grande, acontece de 9 a 18 de agosto nos altos da Afonso Pena. O evento contará com novenas, feira gastronômica, artesanato e muita música. Nesta sexta-feira, o Grupo Tradição se apresenta.

Horário: 19h

Local: Av. Afonso Pena, 7.120 – Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Samba Amor e Caos – Toda sexta-feira tem Samba Amor e Caos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub.

Horário: a partir das 19h

Local: Pizza Pub – R. 14 de julho, 2553 – Centro

Entrada: gratuita

Laço Comprido – O CLC (Circuito de Laço Comprido) realiza no “Coliseu do Laço Comprido”, em Campo Grande, o 19º Potro do Futuro, 19º Campeonato Nacional e 7º Derby. Nesta sexta-feira, tem show gratuito com Carla e Junior. Já no sábado, será a vez da dupla sertaneja Bruno e Brutal subir ao palco. No Tendel, com ingressos a partir de R$ 40 na hora, a dupla Maria Cecília e Rodolfo se apresenta.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque do Peão CLC – rodovia MS-010, km 4 – saída para Rochedinho

Entrada: gratuita; R$ 40 para o show de Maria Cecília e Rodolfo

Jaraguari

10º Festival de Rapadura – A 10ª edição do Festival de Rapadura acontece na Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio, em Jaraguari. Nesta sexta-feira, a programação começa com uma feira cultural, às 18h. Às 19h30, será realizada cerimônia especial em homenagem aos 10 anos do Festival, seguida pelo show de Maria Cecília e Rodolfo, às 21h. O dia encerra com bailão animado pelo Grupo Uirapuru, às 23h.

Festival da Rapadura terá feira e apresentações musicais (Foto: Divulgação)

Horário: a partir das 18h

Local: Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio – Rodovia MS-010 – Bom Fim, Jaraguari

Entrada: gratuita

Sábado (10)

Festival Vida Animal MS – Os amantes de pets e seus bichinhos têm um encontro marcado no maior evento pet de Mato Grosso do Sul, nos dias 10 e 11 de agosto. A programação inclui Cine Pet, apresentação da banda do Corpo de Bombeiros, concurso de tosa, sorteios e muito mais. No sábado, o evento contará com shows de Regina Bombom e da dupla João Haroldo e Betinho. Confira a programação completa neste link.

Com premiação, Festival terá concurso de tosa

Horário: 7h30 às 22h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Feira Mixturô – A feira cultural Mixturô oferece uma variedade de artesanato, economia criativa e gastronomia.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor, 700 – Vila Vilas Boas

Entrada: gratuita

Lançamento de livros – Neste sábado, acontecerá o lançamento coletivo dos livros de poesia ”Versos para mastigar”, de Fábio Gondim, e “Tríduo rudo”, de Henrique Pimenta. As obras serão apresentadas juntas devido à amizade dos autores.

Horário: 18h

Local: MIS (Museu da Imagem e do Som) – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Centro

Entrada: gratuita

Beethoven em Fá para Menor – A Cia Bricabraque apresenta o espetáculo musical “Beethoven em Fá para Menor”, que explora a vida do icônico Ludwig Van Beethoven com uma abordagem dinâmica e interativa, revelando o homem por trás das composições clássicas.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Arraiá do Cotolengo – Prepare-se para uma noite cheia de diversão no Arraiá do Cotolengo, com muita música, dança e comidas típicas irresistíveis. Além disso, haverá sorteios de prêmios, incluindo desde um liquidificador até um salário mínimo em dinheiro.

Horário: 19h

Local: sede do Cotolengo – R. Jamil Basmage, 996 – Conj. Res. Mata do Jacinto

Entrada: R$ 10 na portaria

Cidade de Maria – A 22ª edição da Festa de Nossa Senhora da Abadia promete movimentar os altos da Afonso Pena com uma feira gastronômica, artesanato e muita música. Neste sábado, o evento contará com shows gratuitos de Jorge e Isaac e do Trio Violada.

Horário: 19h

Local: Av. Afonso Pena, 7.120 – Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Feira da Colônia Paraguaia – A terceira edição da Feira da Colônia Paraguaia, que acontece todo segundo sábado do mês, terá como tema “Oportunizando Empreendedores” e promete uma grande variedade de produtos, incluindo artesanato típico, arte em tela, brechó e gastronomia tradicional do Paraguai. O evento também contará com apresentações musicais do Trio de Ouro e Heloá Nantes, garantindo uma experiência cultural rica e diversificada para todos os presentes.

Horário: a partir das 9h

Local: Colônia Paraguaia – R. Ana Luísa de Souza, 654 – Universitário

Entrada: gratuita

Festival No Bueiro – A quarta edição do Festival No Bueiro trará performances de Hera, Irineu Júnior, Luã Tachibana, Casa Le Cinq e Grupo Sapicuá, além de DJ set com Tamys e Julio Prodigy. O evento também terá uma ação solidária, com a coleta de itens de higiene básica para o Asilo São João Bosco.

Horário: 20h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: gratuita

Coro Lírico Cant’art – O Coro Lírico Cant’art apresenta o concerto “DUETTOS”, um evento que reunirá música sacra erudita e famosas óperas, oferecendo uma rica variedade de estilos e épocas. O programa promete proporcionar uma experiência musical enriquecedora para todos os amantes da música, destacando a beleza e a profundidade das composições clássicas.

Horário: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

17º Festival do Sobá – Neste sábado tem apresentação do grupo Takaryu Hananokai, dança com o grupo infantil Sakurá, música regional com Carlos Martinêz e Wilson Braga, além de show da dupla Eros e Lorenzo.

Horário: 12h a 00h

Local: Feira Central de Campo Grande – R. 14 de Julho, 3351 – Centro

Entrada: gratuita

Show “Ópera Espacial, Crônica sob o Céu Lilás” – O espetáculo apresenta as 12 músicas do novo álbum de Jorge Aluvaiá, “Crônicas Sob o Céu Lilás”, uma ópera espacial afro-brasileira que mistura psicodelia, música erudita e espiritualidade.

Horário: 20h

Local: Teatro Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 15 na portaria

Vitrine Coletiva – A Vitrine Coletiva de brechós contará com mais de 15 expositores, além de um food truck, flash tatoo e a animação do DJ Baileon.

Horário: 15h às 20h

Local: R. Antônio Corrêa, 55 – Jardim Monte Libano

Entrada: gratuita

Tributo Charlie Brown Jr. – O Mirante Pub recebe a banda The Champs para um show tributo a Charlie Brown Jr., com abertura da banda ORBS.

Horário: 20h

Local: Mirante Pub – R. Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://encurtador.com.br/PQACt

Cover de Raul Seixas – O Blues Bar apresenta Rodrigo Seixas, direto de Santa Catarina, para uma noite de tributo ao icônico Raul Seixas.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://encurtador.com.br/7meRS

Deive Leonardo – A turnê “Antes e Depois” do evangelista Deive Leonardo promete trazer uma experiência única e impactante, com mensagens poderosas e transformadoras que visam provocar uma profunda transformação espiritual na vida de todos que participarem.

Horário: 18h30

Local: Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 90 pelo link https://ingressodigital.com/deive-ingresso

Dia de Santo Afonso – A celebração do dia de Santo Afonso contará com a presença da dupla Gilson & Júnior e do Grupo Laço de Ouro. Além das atrações musicais, haverá uma praça de alimentação com espetinho, pastel, cachorro-quente, doces e bebidas.

Horário: a partir das 19h

Local: Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório – R. Alberto Tôrres – Vila Serradinho

Entrada: gratuita

DJ Alisson Nunes in Ice Cream – A boate NON Stop Club recebe o DJ Alisson Nunes de São Paulo para uma noite de tribal music com um set energético.

Horário: 23h

Local: NON Stop Club – Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 15

Bruna Louise – A comediante Bruna Louise retorna a Campo Grande com seu novo espetáculo “Ela tá correndo”. No show, Bruna busca ir além do entretenimento, abordando temas como preconceitos, julgamentos e as escolhas que tentam impor a ela.

Horário: sessões às 18h, 20h e 22h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 87, pelo link https://realizashows.com.br/comprar-ingresso

Jaraguari

10º Festival de Rapadura – No sábado, as atividades começam cedo, às 8h, com feira, apresentações culturais, mesa quilombola e almoço. Às 17h, o cantor Jonathan Cordeiro faz show gospel. A programação musical continua às 19h30, com Tonho Cordeiro e o Grupo Carandá, além da participação especial de Erick Cordeiro. A noite termina com um bailão agitado pelo Grupo Jeitão Pantaneiro, a 00h.

Horário: a partir das 8h

Local: Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio – Rodovia MS-010 – Bom Fim, Jaraguari

Entrada: gratuita

Dourados

Recital Patápio Silva – Primeiro Amor – O projeto “Patápio Silva – Primeiro Amor” presta tributo ao flautista e compositor Patápio Silva, precursor do choro no Brasil. Os recitais serão realizados pelo maestro Eduardo Martinelli, violão sete cordas e Brenner Rozalez, na viola sinfônica, começando por Dourados, neste sábado.

Martinelli e Brenner farão 13 recitais no estado, além de gravar nove faixas do compositor e se apresentarem em São Paulo e Nova York (Foto: Divulgação)

Horário: 17h

Local: Espaço Casulo de Cultura e Arte – R. Reinaldo Bianchi, 398 – Parque Alvorada, Dourados

Entrada: gratuita

Aquidauana

Arraiá da UFMS – A festa junina do campus de Aquidauana da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) promete muita comida e bebida típica, além de bingo, danças e a presença da banda Flor de Pequi.

Horário: 18h

Local: UFMS – Campus de Aquidauana, Unidade 2 – R. Oscar Trindade de Barros, 740 – Da Serraria, Aquidauana

Entrada: gratuita

Domingo (11)

Festival Vida Animal MS – Neste domingo, o maior evento pet de MS oferece Cine Pet, concurso de tosa, sorteios, apresentações musicais e teatro. Confira a programação completa neste link.

Horário: 13h às 22h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Festival do Graffiti – O Festival do Graffiti começa com 38 grafiteiros e pintores transformando 95 metros quadrados de muro com desenhos variados, incluindo fauna, flora, letras e personagens. A partir das 17h, a festa continua com música ao vivo, com a presença de Caramuja, Pretisa, DJ Gaga Funkeira, DJ Lady Afroo, Banda Edson Engenheiro, Becky Bee e DJ Maycon.

Horário: a partir das 9h

Local: Espaço Cultural Bar Zé Carioca (sede 2) – R. 14 de julho, 3234 – Centro

Entrada: gratuita

1ª Feira Underground – Campo Grande recebe a primeira edição da Feira Underground neste domingo. O evento contará com música ao vivo de bandas do Movimento Underground, como Black Hole e Pata De Cachorro, além de expositores de artesanato e gastronomia. A feira visa revitalizar um importante espaço público, destacando a cultura local.

Horário: 16h às 21h

Local: Praça Cuiabá – R. Dom Aquino com Av. Duque de Caxias – Amambai

Entrada: gratuita

Feira da Praça Bolívia – A feira deste mês, especial para o Dia dos Pais, contará com apresentações do Trio Madinha, da cantora Pretah, de Edson Galvão e das bandas Skuderia e Coyotes Country.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. das Garças com R. Aníbal de Mendonça – Jardim Autonomista

Entrada: gratuita

17º Festival do Sobá – No domingo tem concurso de cosplay, show k-pop com Amanda Nara, apresentação do grupo de dança da melhor idade da AABB, apresentação musical da banda Revx, além de festival intergeracional de tênis de mesa, xadrez e damas.

Horário: 12h às 23h

Local: Feira Central de Campo Grande – R. 14 de Julho, 3351 – Centro

Entrada: gratuita

Cidade de Maria – A 22ª edição da Festa de Nossa Senhora da Abadia traz feira gastronômica, artesanato e música. Neste domingo, a atração é o show gratuito da dupla Raffa & Serjão.

Horário: 20h

Local: Avenida Afonso Pena, 7.120 – Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Jaraguari

10º Festival de Rapadura – No domingo, o evento inicia às 8h com feira, apresentações culturais e almoço. Às 10h, o sertanejo Felipe Santos se apresenta, seguido pela dupla Wilson e Alessandr,o às 11h30. Às 14h, o Grupo Sarará Kriolo faz um show de pagode com a participação da bateria da escola de samba Igrejinha. O festival encerra às 16h com um bailão do Grupo Zingaro.

Horário: a partir das 8h

Local: Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio – Rodovia MS-010 – Bom Fim, Jaraguari

Entrada: gratuita

Ivinhema

Recital Patápio Silva – Primeiro Amor – Ivinhema será a segunda parada do projeto “Patápio Silva – Primeiro Amor”, que presta tributo ao flautista e compositor Patápio Silva, precursor do choro no Brasil. Os recitais serão realizados pelo maestro Eduardo Martinelli, violão sete cordas e Brenner Rozalez, na viola sinfônica.

Horário: 19h

Local: Galpão das Artes da Fundação Nelito Câmara – Av. Fermino Alves de Souza, 955 – Piravevê, Ivinhema

Entrada: gratuita

Dourados

Bruna Louise – Após passar pela capital, a comediante Bruna Louise apresenta seu novo show em Dourados, prometendo uma noite de humor empoderado e inteligente para arrancar gargalhadas da plateia.

Horário: 20h

Local: Centro de Eventos da Unigran – R. Balbina de Matos, 2121 – Vila São Luiz, Dourados

Entrada: a partir de R$ 127 pelo link https://encurtador.com.br/Yvm4f