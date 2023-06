Agendão: Festival Comida em Movimento, Dia do Reggae e temporada de férias do Grupo Casa animam a Capital no fim de semana

Sextou com convite para arraiá e a primeira edição do Festival Comida em Movimento, que une gastronomia e cinema, na Capital. Ainda tem a Maratona Campo Grande, que além de botar o pessoal para correr conta com atrações musicais.

Em comemoração ao Dia do Reggae também tem Tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia, músico daqui que partiu em 2021 deixando legado. Ainda tem a estreia da temporada de férias do Grupo Casa, circo, e apresentações teatrais.

Confira os principais eventos que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul listaram.

Sexta-feira (30)

Maratona Campo Grande – Começa nesta sexta-feira (30) a programação cultural da 2ª edição da Maratona de Campo Grande que oferece, gratuitamente, atividades para todas as pessoas entre talk shows e apresentações musicais.

Na sexta, a Cidade da Maratona abre das 14h às 22h, com DJ’s e show de Guga Borba.

Hora: 14h às 22h

Local: Cidade da Maratona – Altos da Avenida Afonso Pena.

Entrada: Gratuita

1° Festival de Comida e Movimento – A Plataforma Cultural é palco para o 1º Festival Comida em Movimento – Cinema e Gastronomia, que vai proporcionar o contato do público com filmes, cineastas, chefs de cozinha, pequenos produtores, estudantes de audiovisual e gastronomia, pesquisadores, professores e amantes da gastronomia e do cinema. Tudo de graça!

A proposta é trazer a reflexão sobre a importância de conhecer e discutir sobre práticas de desenvolvimento sustentável, valorização dos produtos locais, da culinária regional, artesanal e das tradições culturais.

Nesta sexta-feira, a programação começa com oficinas, confira:

15h às 16h15 – Oficina Plantar e Colher: Educação Alimentar e Jardim Comestível para estudantes da Rede Municipal – Ana Cláudia Delgado;

17h às 21h – Feira de Produtores do Slow Food Pantanal;

17h às 18h – Vivência de Saberes e Sabores com Elianai Dias e sua Vó Florinda Sol;

18h10 às 19h10 – Encontro com Profa. Dra. Maria Adelia Menegazzo: Cinema e Gastronomia: o prazer à mesa;

19h30 às 21h – Exibição Filme Valorização da Culinária Terena, de Elianai O. Dias ,23’,2016,

Exibição Filme A Rainha do Brasil, de Eugênio Puppo, 28’, 2017, SP – Brasil;

Exibição Filme Verde Milho, Doce Milho, de Eugênio Puppo, 27’,2017, SP- Brasil;

21h às 21h45 – Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes) – Elianai Terena e Maria Adélia.

Local: Galeria de Vidro e Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc – O Quintal Sesc desta semana contará com recreação e brincadeiras com o grupo Guavira, show de Leandro e Galeano, apresentação de danças juninas de colégios, e da dupla Eros e Lorenzo.

Hora: 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

6ª edição da Festa da Padroeira de MS – O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro segue na celebração da 6ª Festa da Padroeira de MS neste fim de semana.

Nesta sexta a programação se inicia às 19h com missa de abertura; seguido de show de Pedro Henrique e Miguel.

Hora: 19h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Amambaí

Entrada: Gratuita

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site:

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo nesta sexta-feira, em única apresentação.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Sábado (1º)

Maratona Campo Grande – No sábado, o funcionamento da Cidade da Maratona é das 8h às 18h, com diversos talks shows e apresentação da banda Mochileiros no fim do dia.

Hora: 8h às 19h

Local: Cidade da Maratona – Altos da Avenida Afonso Pena.

Entrada: Gratuita

Grupo Casa – Começa a temporada de férias com espetáculos todo final de semana. Neste sábado haverá apresentação do espetáculo “Lilica, a galinha árvore” às 10h e às 17h.

Todo o dinheiro da bilheteria será para a compra de arquibancada para equipar espaço do Grupo Casa.

Hora: Às 10h e Às 17h

Local: Grupo Casa fica na Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Pátio Sesc – Edu Brincante conduz o espetáculo infantil “Contos de brincar & cantar”, trazendo para a cena uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias. Um convite para que crianças de todas as idades vivenciam momentos de encantamento, imaginação e felicidade.

A peça tem classificação livre e leva ao palco Edu Brincante, um contador de histórias que se apresenta com seu baú mágico repleto de surpresas. Com muita ludicidade, utilizando bonecos e objetos que ganham vida em suas mãos, Edu em parceria com a cantora Gabi Barros, que interpreta o papel da Gabi Cantante, convida o público a se aproximar e celebrar o rico patrimônio da cultura da infância brasileira a partir de um repertório de brinquedos e brincadeiras, histórias e músicas autorais e de domínio popular.

A montagem tem duração de 40 minutos e conta com concepção e direção de Eduardo Alcântara; figurinos e adereços, por Luiz Carvalho; bonecos por Driely Alves; direção musical por Gabi Barros e produção executiva por Luciana Kreutzer – Misancene Produções.

Hora: 14h

Local: Pátio Central Shopping – Rua Mal. Rondon, 1380 – Centro

Entrada: Gratuita

Torneio de Xadrez Blitz – Este sábado tem torneio de xadrez valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Hora: A partir das 14h

Local: Loja 115 ao lado da Positivamente Academia – Shopping Bosque dos IpÊs

Entrada: Gratuita; inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357

Feira Arte com Missão – No sábado tem mais uma feirinha Arte com Missão, com muito artesanato, gastronomia e moda.

Hora: Das 15h às 20h

Local: Rua São Geraldo, 243 – Vila Sargento Amaral

Entrada: Gratuita

Sesc Arte para Crianças – A oficina deste sábado vai ensinar a criançada a pintar uma iluminada paisagem com um lindo flamingo, e aprender a importância das misturas das cores para diferentes tons e efeitos. Para isso, é preciso levar 1 tela de 30 x 40cm ou aproximadamente, 1 pincel largo, 1 pincel fino e cola branca. A atividade é para crianças com idade a partir de 5 anos, acompanhadas do responsável.

Em seguida, o Cine Clubinho apresenta “Calango Lengo – Morte e Vida sem ver água”; “Saci, juro que vi”, e “A mágica da música”.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” tem o espetáculo “Os irmãos de Logo Ali”, com Trupe Guavira.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

1° Festival de Comida e Movimento – No sábado, a programação começa às 16h, com tudo gratuito, na Plataforma Cultural.

16h às 17h15 – Oficina Conhecendo as PANC – Plantas Alimentícias Não Convencionais, para estudantes e público – Márcia Chiad;

17h às 21h – Feira de Produtores do Slow Food Pantanal;

17h às 18h – Vivência de Saberes e Sabores com chef Dedê Cesco;

18h10 às 19h10 – Encontro com Prof. Dr. Álvaro Banducci e Luciana Scanoni (antropóloga): Comida e Cultura;

19h30 às 21h – Exibição Filme Cozinha Regional Pantaneira, de Dedê Cesco,

Paulo Machado, Marcos Fachini e Ricardo Maranhão, 18’, 2011, MS-Brasil;

Exibição Filme Cozinha Lugar de Saberes e Sabores, de Elis Regina Nogueira, 55’, 2020, MS – Brasil

21h às 21h45 – Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes) – Álvaro Banducci, Dedê Cesco e Elis Regina Nogueira

Local: Galeria de Vidro e Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 16h, 18h e 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site:

Festival Samba Brasil Campo Grande – Shows de Sorriso Maroto, Menos é Mais e Kamisa 10. O projeto pretende levar 10 horas de músicas na arena que será dividida em três setores: pista, área premium e camarote.

Hora: A partir das 16h

Local:Estacionamento C do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Ingressos a partir de R$ 65,00

Valsa nº 6 – Neste fim de semana tem temporada popular de teatro na companhia Fulano di Tal, com apresentação de “Valsa nº6”, de Nelson Rodrigues. No palco, a atriz Tauanne Gazoso transita entre a realidade, memória e alucinação para compreender os fatos que resultaram na morte de Sônia, uma adolescente de 15 anos.

Hora: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

6ª edição da Festa da Padroeira de MS – No sábado, a programação se inicia às 19h com missa e depois tem show de Rancho Grande e Ricardo Siqueira.

Hora: 19h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Amambaí

Entrada: Gratuita

Domingo (25)

6ª edição da Festa da Padroeira de MS – No domingo, depois da missa tem peregrinação dos motoristas, carreata em direção ao santuário, e benção. À noite, o show será com Enivan Silva.

Hora: A partir das 7h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Amambaí

Entrada: Gratuita

Maratona Campo Grande – No dia oficial da corrida, tem aquecimento com DJ DS das 5h às 7h, e grupo Sampri das 7h às 9h, e show da Banda V12. O funcionamento será das 5h às 12h.

Hora: 5h às 12h

Local: Cidade da Maratona – Altos da Avenida Afonso Pena.

Entrada: Gratuita

Churrasco de Ouro – O Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência realiza neste domingo o almoço Churrasco de Ouro com muita costela gaúcha e bailão.

A abertura ficará por conta do grupo Jeitão Pantaneiro, logo após o almoço, às 13h00, trazendo ritmos envolventes e contagiantes da tradição pantaneira. Depois é a vez do Grupo Garotos de Ouro, do Rio Grande do Sul, tomar o palco e embalar o público com seus sucessos nacionais. Serão mais de 8h de evento.

Hora: A partir das 10h30

Local: CTG Tropeiros da Querência, localizado na Rua Miguel Sutil, 445, Bairro Vilas Boas

Entrada: A partir de R$ 75,00; crianças de até 6 anos não pagam, e dos 7 aos 12, a entrada é R$ 40,00

Tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia – Em celebração ao Dia Internacional do Reggae, tem evento especial na Esplanada Ferroviária. A programação musical fica por conta do coletivo Rockers Sound System e da banda Canaroots, além de convidados especiais. O Instituto Projeto Livres também faz apresentação durante o evento.

Além de homenagear Bob Marley, o tributo vai recordar com muito carinho um dos ícones do reggae em Mato Grosso do Sul, Lincoln Gouveia, músico regional que faleceu em 2021.

Nas primeiras horas de programação, o evento contará com atividades lúdicas voltadas para as crianças. Haverá manuseio de livros e leitura de imagens, contação de histórias, oficina de desenho; roda de música com violão, brincadeiras cantadas, gincanas e outros.

Hora: Das 15h às 22h

Local: Esplanada Ferroviária, na Av Calógeras, Centro, s/n

Entrada: 1kg de alimento não-perecível para doação

Espaço Sesc – No domingo tem Contação de Histórias com Nano Elânio pra criançada se divertir!

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Arraiá Café, Mé e Cuié – Comidas típicas, docinhos, bebidas e rastapé com Gabriel Chiad. A segunda edição do Arraiá Café, Mé e Cuié acontece no domingo, no espaço entre o Eden Beer e o Nami.

Hora: A partir das 16h

Local: Avenida Mato Grosso, 68 – Centro

Entrada: Gratuita

Grupo Casa – Começa a temporada de férias com espetáculos todo final de semana. Neste domingo haverá apresentação do espetáculo “A borboleta mais velha do mundo”. Todo o dinheiro da bilheteria será para a compra de arquibancada para equipar espaço do Grupo Casa.

Hora: Às 17h

Local: Grupo Casa fica na Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 16h, 18h e 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site:

Valsa nº 6 – Neste fim de semana tem temporada popular de teatro na companhia Fulano di Tal, com apresentação de “Valsa nº6”, de Nelson Rodrigues. No palco, a atriz Tauanne Gazoso transita entre a realidade, memória e alucinação para compreender os fatos que resultaram na morte de Sônia, uma adolescente de 15 anos.

Hora: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Paula Maciulevicius, Comunicação Setescc