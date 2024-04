Agendão: fim de semana chega com muito teatro, despedida da Expogrande, musicais e feirinhas

A Expogrande se despede neste fim de semana levando grandes atrações ao palco: Ana Castela, Simone Mendes e a dupla Guilherme e Santiago, com show gratuito no domingo. Em comemoração aos seus 126 anos, Coxim prepara uma série de shows para agitar a população no Centro de Tradições Nordestinas.

O Palácio Popular da Cultura, na capital, recebe dois espetáculos: “A Bela e a Fera”, turnê que já percorreu mais de 50 cidades brasileiras, e o “Elvis Experience In Concert Tribute”, levando ao palco a história de um dos maiores ícones da música de todos os tempos. Para a criançada, tem encenação da Patrulha Canina no Teatro Dom Bosco. Duas sessões de “O Mágico de Oz” movimentam o Teatro Allan Kardec.

Novinho em folha, o Teatro Aracy Balabanian vem com a peça “Todo Redemoinho Começa com um Sopro”, em exibição gratuita nesta sexta-feira e sábado. Completando 20 anos de palco, o Fulano di Tal celebra levando cultura e teatro para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Neste fim de semana, o grupo teatral percorre primeiro a região Sul, passando por Naviraí, Dourados e Rio Brilhante, com o espetáculo “O Bem-Amado”.

Tem também Praça Bolívia, Feira Bosque da Paz com edição especial de três dias no Shopping Bosque dos Ipês, Feira de Antiguidades, Mixturô, Meus Axés, São Chico e Expo Índia, com variedade de itens típicos de países do oriente, no Shopping Campo Grande. A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão. Confira:

Sexta-feira (12)

Exposição Pantanal e bate-papo – O Museu da Imagem e do Som (MIS) continua com a exposição “Pantanal – Águas que conectam”, que destaca o papel da água na região pantaneira. Fotos e vídeos ficarão expostos até 12 de abril, com objetivo de provocar reflexão no público sobre a importância dos ciclos das águas para o Pantanal, e como as transformações nas paisagens, juntamente com os efeitos das mudanças climáticas, colocam em risco o bioma que se estende pelos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e atravessa fronteiras abraçando terras do Paraguai e Bolívia.

Para encerrar a exposição, será promovido, na sexta-feira, às 17h, um bate-papo com renomados fotógrafos ambientais no MIS. A ideia é destacar a importância de documentar a natureza para sensibilizar a população.

Em visita a Mato Grosso do Sul. o premiado cineasta, fotógrafo e escritor Chris Scarffe participa do bate-papo. O profissional é especialista em projetos ambientais e de vida selvagem, tendo conteúdo publicado em grandes emissoras com BBC, HBO, National Geographic e outros. A conversa também terá o doutor em ecologia José Sabino, que trabalha com comportamento animal e gestão da biodiversidade.

Horário: 7h30 às 11h30

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS), no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Feira Bosque da Paz – A Feira do Bosque será no Shopping Bosque dos Ipês nesta sexta, sábado e domingo. O evento reunirá cerca de 20 expositores nas áreas de artesanato, gastronomia e moda. Terá ainda exposição de moedas raras e feirinha de adoção de animais.

Horário: 10 às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: gratuita

Encontro de Motorhome – A terceira edição do Encontro de Motorhome e Campista do Pantanal acontece neste final de semana, de sexta-feira a domingo. O evento contará com a presença de 120 veículos que ficarão em exposição. Além disso, haverá uma praça de alimentação, atividades diversas e shows ao vivo. Nesta sexta-feira, tem show de Pedro Fattori. No sábado, a dupla sertaneja Elvis e Adriano se apresenta no local. A cantora Bia Blanc e Walter Corrêa assumem o palco no domingo.

Horário: 8h às 23h

Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Expo Índia – Uma dica para a família é a feira com artigos internacionais localizada na praça central do Shopping Campo Grande, todos os dias. A feira traz o que há de melhor em artesanato, doces, decoração, vestuário, acessórios e uma variedade de itens típicos de países do oriente, como Índia, Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande 0 Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Peça no Aracy Balabanian – Não dá para perder a chance de mergulhar na magia do teatro com a peça “Todo Redemoinho Começa com um Sopro”, em exibição nesta sexta-feira e sábado, no recém-reinaugurado Teatro Aracy Balabanian.

A trama da peça narra a história de uma residência que, desprovida de sua habitante original, acolhe dois jovens incumbidos de embalar os pertences dessa mulher e, assim, desocupar o espaço. Um gesto aparentemente simples que, ao longo da narrativa, revela um verdadeiro tesouro de significados estranhamente guardados em caixas. Memórias esquecidas à espera de serem desvendadas por um visitante.

Horário: 20h

Local: Teatro Aracy Balabanian – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Ana Castela – Nesta sexta-feira, na Expogrande 2024, tem apresentação da boiadeira mais ouvida do Brasil: Ana Castela. A artista sul-mato-grossense, conhecida pelos sucessos “Fronteira”, “Chicletinho” e “Dona de Mim”, promete agitar o público com sua música autêntica. A dupla Rayane e Rafaela também se apresenta, abrindo a noite de shows.

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho

Entrada: a partir de R$ 140, pelo link https://encurtador.com.br/nsBSV

Pop rock flashback – Tem especial de flashback no Blues Bar com sucessos do pop rock dos anos 80, 90 e 2000. American Radio e Dany Cristinne comandam a noite.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 25 na portaria

Samba no Quiçá – Com entrada gratuita, o Samba do Caramelo promete não deixar ninguém parado no Quiçá.

Horário: 18h a 1h

Local: Quiçá Gastrobar – R. Euclides da Cunha, 48 – Centro

Entrada: gratuita