Agendão: fim de semana chega com Som da Concha, Noite da Poesia e Luan City Festival

O mês de agosto está indo embora e o Agendão deste fim de semana vem com eventos imperdíveis. Entre os destaques, o Som da Concha promete agitar o Parque das Nações Indígenas no domingo (1º), com apresentações de Maringá Borgert e Jonavo, numa mistura de ritmos regionais e música folk brasileira.

Na sexta-feira (30), a tradicional Noite da Poesia chega à sua 36ª edição, promovendo encontros literários e apresentações artísticas no Centro Cultural José Octavio Guizzo. O espetáculo Culto das Travestis, encenado pela coletiva “De Trans para Frente”, estreia no Armazém Cultural, oferecendo uma experiência imersiva e provocativa sobre a identidade trans.

Para os fãs de grandes shows, o Luan City Festival promete ser a atração principal de sábado (31) em Campo Grande, com apresentações do anfitrião campo-grandense Luan Santana, além das duplas Jorge & Mateus e Clayton & Romário no Shopping Bosque dos Ipês. No interior, a Festa Agostina em Douradina traz programação diversificada, com shows sertanejos de Marcelo & Mathias e Maria Cecília & Rodolfo.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (30)

Exposição da Dama da Viola – O MIS (Museu da Imagem e do Som) apresenta a exposição historiográfica “100 Anos da Grande Dama da Viola”, em homenagem ao centenário de Helena Meirelles. Com curadoria do fotógrafo Bolivar Porto, a mostra reúne fotografias e recortes de jornais que retratam a trajetória da violeira nascida em Bataguassu. A mostra permanece até 15 de setembro no MIS.

Horário: 7h30 às 17h30 (segunda a sexta-feira)

Local: MIS (Museu da Imagem e do Som) – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Centro

Entrada: gratuita

Exibição do curta “Noites em Claro” – Nesta sexta-feira, o MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul) exibirá o curta-metragem “Noites em Claro – Palavras do Bando do Velho Jack”, dirigido por Gabriela Dias. O documentário de 15 minutos retrata quase três décadas da icônica banda Bando do Velho Jack, incluindo depoimentos de artistas influentes. O filme faz parte do encerramento da exposição “Rock Cine”.

Horário: 19h

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559

Entrada: gratuita

Bosque Fun e Play Games – A meninada vai se esbaldar com as opções que o Shopping Bosque dos Ipês preparou, incluindo o novo parque temático indoor Bosque Fun. Ele oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a consultar no local

Samba Amor e Caos – Toda sexta-feira tem Samba Amor e Caos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub.

Horário: a partir das 19h

Local: Pizza Pub – R. 14 de julho, 2553 – Centro

Entrada: gratuita

Godó, o Mensageiro do Vale – No monólogo, o ator Caco Monteiro interpreta Godó aos 90 anos, narrando sua história através de flashbacks. Ele também assume os papéis de sua mãe, seu pai, sua galinha Zenáide e Godó aos 9 anos.

Horário: 20h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: gratuita

Tributo a Rita Lee – A artista Magê apresenta um show performático em homenagem a Rita Lee, destacando canções que foram censuradas durante a ditadura militar.

Horário: 20h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 98

Entrada: ingressos por R$ 35, disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/tributo-a-rita-lee/2599512

Música clássica – Na quarta noite de concertos, Márcio de Camillo se apresenta ao lado da Orquestra de Campo Grande, dos Corais da Fundação Ueze Zahran e de coros infantis.

Horário: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: Gratuita, com ingresso disponível no link https://www.sympla.com.br/evento/encontro-com-a-musica-classica-30-08-sexta-feira/2602998

Aniversário TGR – O Teatral Grupo de Risco celebra seus 36 anos com uma programação artística variada, incluindo música ao vivo, apresentações, exposições, karaokê e bebidas.

Horário: 19h15

Local: Rua Trindade, 401 – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Techno do Trabalhador – Sexta e sábado à noite têm techno no Vexame, com DJ Nik Ros. O bar promete promoções em vinho, caipirinha e cerveja.

Horário: 20h às 02h

Local: Vexame – Av. Calógeras, 3100

Entrada: gratuita

Noite da Poesia – A Noite da Poesia chega à 36ª edição com premiações e presença de grandes escritoras nesta sexta-feira e sábado. O evento contará também com a Praça da Poesia, um espaço de gastronomia e venda de livros, proporcionando encontro entre escritores e leitores. Promovido pela UBE-MS (União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul), o evento é uma das principais celebrações literárias do Centro-Oeste, tendo como objetivo estimular a produção poética em todo o Brasil.

O concurso deste ano, que recebeu um número recorde de 1.669 inscrições, premiará as melhores poesias em duas categorias: autores nacionais e autores sul-mato-grossenses. Os poemas finalistas serão declamados pelos artistas Aline Calixto, Bruno Moser, Karine Araújo, Febraro de Oliveira, Alê Coelho e Vini Willyan.

A programação da 36ª Noite da Poesia promete ser diversificada, com oficinas literárias, palestras e outras atividades culturais. Nesta sexta-feira, a poeta Nina Rizzi, recentemente selecionada pela Biblioteca de África e da Diáspora Africana, conduzirá uma oficina, cujas inscrições já estão encerradas. No sábado, a escritora Ryane Leão oferecerá uma oficina pela manhã e dará uma palestra à noite, após a cerimônia de premiação.

Além das atividades culturais, no sábado, pela primeira vez, haverá um espaço especial no evento, a Praça da Poesia, com estandes destinados à gastronomia, com presença confirmada do Capivaras Cervejaria e Vivi Pastéis. Além disso, haverá venda de livros dos associados da UBE/MS.

Horário: a partir das 19h

Local: Centro Cultural José Octavio Guizzo

Entrada: gratuita, com inscrições para a oficina pelo link https://www.sympla.com.br/evento/atelie-criativo-com-nina-rizzi/2594901?referrer=www.ubems.org.br

Karla Coronel canta Djavan – A artista promete uma homenagem a um dos mais renomados compositores da música brasileira. O espetáculo traz novas nuances às canções que marcaram a carreira de Djavan, destacando a riqueza da Música Popular Brasileira (MPB).

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa

Entrada: gratuita, com ingressos disponíveis pelo link https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-28-08-a-31-08/2555859?referrer=linktr.ee

Culto das Travestis – A coletiva “De Trans para Frente” estreia o espetáculo Culto das Travestis nesta sexta-feira, sábado e domingo, em Campo Grande. Composta exclusivamente por artistas trans e travestis, a companhia é a primeira do tipo em Mato Grosso do Sul. Dirigida por Emy Mateus Santos, a companhia conta com Yara Maria, Gal Guilherme Garcia Talento/Vendaval, Kiara Kido e Maia Gauna, além do fotógrafo e videomaker trans Kaique Andrade.

O espetáculo oferece uma experiência performática imersiva, desafiando normas sociais e refletindo sobre a identidade das pessoas trans e travestis.

Horário: a partir das 19h30

Local: Armazém Cultural – Avenida Calógeras, 3065

Entrada: gratuita, com ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/culto-das-travestis/2597667?referrer=www.google.com

Douradina

Festa Agostina – A tradicional Festa Agostina de Douradina acontecerá neste final de semana, oferecendo três dias de entretenimento com shows nacionais e regionais. A festa começa nesta sexta-feira, com Marcelo e Mathias, seguidos pelo show de Maria Cecília e Rodolfo, que se apresentam pela primeira vez em Douradina, e encerra a noite com DJ Keoma.

No sábado, a programação vem com dois shows nacionais na mesma noite: Pedro Paulo e Alex e Bruno e Barreto, finalizando com DJ Keoma. O domingo começa com um almoço na barraca da Associação Atlética Veteranos às 11h, seguido por shows com Hugo e Raphael e Biel e banda, encerrando a festa às 18h.

Horário: a partir das 20h (sexta e sábado) e 11h (domingo)

Local: Praça Ana Rosa da Silva – Douradina

Entrada: gratuita

Sábado (31)

Naip no Canalhas – A banda Naip promete agitar a Cervejaria Canalhas com um setlist variado, que vai dos clássicos do grunge, como Pearl Jam, ao pop rock de Maroon 5, passando pelos sucessos de Bon Jovi até o rock moderno de Coldplay.

Horário: 19h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 98

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, no link https://www.sympla.com.br/evento/naip-no-canalhas/2605604?referrer=linktr.ee

Luan City Festival – Luan Santana retorna a Campo Grande e traz as duplas Jorge & Mateus e Clayton & Romário para um grande show.

Horário: 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Ingressos a partir de R$ 200, disponíveis no link https://q2ingressos.com.br/events/luan-city-festival-em-campo-grande

Labhits – O 33º Labhits homenageia as estrelas do rock sul-mato-grossense com uma programação repleta de atrações. O lineup inclui Muchileiros, Jane Jane, Bêbados Habilidosos, Codinome Whinchester, Hollywood Cowboys, Rivers Shadows, Legacy e Death Soldier. O evento começa às 22h no Blues Bar e a entrada é gratuita.

Horário: a partir das 22h

Local: Blues Bar

Entrada: gratuita

Peça “Pelega e Porca Prenha” – O Grupo UBU apresenta o espetáculo teatral “Pelega e Porca Prenha – Episódio: Na Mata do Pequi”, que narra a aventura fantástica de dois irmãos envolvidos em uma intriga com a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa

Entrada: gratuita, com ingressos disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-28-08-a-31-08/2555859?referrer=linktr.ee

Domingo (1)

Som da Concha – A programação inicia com o show Menestrada, de Maringa Borgert, trazendo ritmos regionais do “Brasil real”. Em seguida, Jonavo apresenta Revoada Acústica – Voz e Cordas, com música folk brasileira, acompanhada de violão e bandolim.

Horário: 18h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indígenas

Entrada: gratuita

Feira Borogodó – A Feira Borogodó celebra o encontro das nações que moldaram a cultura sul-mato-grossense nesta edição. Com mais de 300 marcas de economia criativa, o evento contará com apresentações culturais de Paraguai, Arábia, Japão e quilombolas, além de uma diversidade gastronômica, incluindo culinária boliviana, oriental e portuguesa.

Horário: 09h às 15h

Local: Praça do Coophafé – Rua das Garças, 3164

Entrada: gratuita

Curtas de Campo Grande – Mostra competitiva apresenta 5 filmes produzidos na capital, abrangendo gêneros como animação, aventura, suspense, terror, drama e documentário. O público poderá votar na melhor obra.

Horário: 20h

Local: Capivaras Cervejaria

Entrada: gratuita