Agendão: fim de semana tem MS ao Vivo com Lenine, shows nacionais pelo Estado, teatro e exposições

O Agendão cultural deste fim de semana em Mato Grosso do Sul está repleto de grandes atrações. No domingo (18), a edição de agosto do MS ao Vivo terá Lenine, com abertura de Guilherme Rondon. Além disso, a programação inclui apresentações de renomados artistas nacionais como Sepultura, Chitãozinho e Xororó, Ana Castela, Raça Negra, Zé Neto e Cristiano, e Michel Teló, garantindo uma diversidade de estilos musicais para agradar a todos os públicos.

Para os apreciadores de teatro, os espetáculos “Chapeuzinho Vermelho”, “Experimento Ser Poeta”, “O Futuro da Humanidade”, e “Tin Do Lê Lê – Trupe Teatro de Brincar” oferecem opções que vão do infantil ao drama adulto, explorando temas variados e entretenimento de qualidade.

Nas exposições agropecuárias, as tradicionais Expoaqui (Aquidauana), Expoac (Caarapó), e Exporã (Ponta Porã) apresentam grandes shows com artistas consagrados, além de destacar o agronegócio regional.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (16)

Educa Iphan – Durante a Semana do Patrimônio, o Iphan realiza um passeio guiado pelo centro histórico de Campo Grande, partindo do Monumento da Maria Fumaça.

Horário: 19h

Local: Av. Mato Grosso com Av. Calógeras – Centro

Entrada: gratuita

Le Cirque – O fabuloso circo francês Le Cirque está montado no estacionamento do Shopping Campo Grande e conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo, carro Transformers e artistas internacionais. O espetáculo promete uma viagem inesquecível ao mundo do circo tradicional, com artistas de países como México, França, Colômbia, Portugal e Argentina.

Horário: 20h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo link www.guicheweb.com.br/lecirque

Parque dos Dinossauros – Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o Parque dos Dinossauros oferece uma modalidade desportiva ecológica com cabos de aço suspensos em árvores e postes, divididos em cinco travessias que interligam plataformas.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50, com venda no local

Bosque Fun e Play Games – A meninada vai se esbaldar com as opções que o Shopping Bosque dos Ipês preparou, incluindo o novo parque temático indoor Bosque Fun. Ele oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a consultar no local

ms2: Erica Espíndola e Flávio Bernardo – No espetáculo “ms2”, os cantores Erica Espíndola e Flávio Bernardo celebram a cultura e a beleza de Mato Grosso do Sul com muita emoção e surpresas.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Terror Sessions com Sestro – A banda cuiabana Sestro esquenta o público para o show do Sepultura, que acontecerá no sábado. Durante o evento, a banda também lançará seu novo álbum, “Hate.”

Horário: 21h

Local: Mirante Rock Pub – Rua Dr. Zerbini, 92 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 40 na portaria; R$ 20 para quem apresentar ingresso do show do Sepultura e doar 1 kg de alimento

Arraiá UFMS – Como parte da campanha Eu Respeito, a UFMS promove um arraiá aberto à comunidade, com show da banda Flor de Pequi e barracas de comidas típicas.

Horário: 20h

Local: Esplanada do estádio Morenão

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Cine Casa – O Grupo Casa – Coletivo de artistas apresenta a exibição dos filmes “As Invenções de Akins” e “A Mágica da Foto Lambe-Lambe”, seguida de um bate-papo com os cineastas, mediado por Ligia Tristão Prietto, roteirista e diretora do filme “Eleonora”.

Horário: a partir das 19h

Local: Grupo Casa R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: gratuita, com reservas pelo link https://encurtador.com.br/TFaHq

Samba Amor e Caos – Toda sexta-feira tem Samba Amor e Caos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub.

Horário: a partir das 19h

Local: Pizza Pub – R. 14 de julho, 2553 – Centro

Entrada: gratuita

Hafla Fusion Experience – Desfrute de uma tarde e noite de dança com apresentações de dança do ventre, dança cigana, tribal fusion, fusões e ATS. O destaque do evento é o workshop “Effects”, ministrado pelo bailarino Lukas Oliver, diretamente de São Paulo.

Horário:atrações a partir das 19h

Local: Jardim Secreto Bar – Rua Amazonas, 451

Entrada: reservas pelo WhatsApp: (67) 99928-5265

Cidade de Maria – A 22ª edição da Festa de Nossa Senhora da Abadia traz uma semana de celebrações com novena, feira gastronômica, artesanato e música nos altos da Afonso Pena. Nesta sexta-feira, a festa contará com shows gratuitos da dupla Álvaro e Daniel e de Marlon Maciel e o Grupo Trem Pantaneiro.

Horário: 19h30

Local: Av. Afonso Pena, 7120 – Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Ponta Porã

47ª Exporã – Sensação do momento, Ana Castela vai dominar o palco da 47ª Exporã nesta sexta-feira. A entrada no Parque de Exposições é gratuita.

Horário: 23h

Local: Parque de Exposições de Ponta Porã – R. Raul Pereira, 21 – Jardim das Exposições

Entrada: ingressos do show a partir de R$ 30, pelo link https://encurtador.com.br/qxZ6o

Caarapó

31ª Expoac – Uma das mais esperadas exposições agropecuárias e industriais de Mato Grosso do Sul, a Expoac chega com grandes atrações nacionais. O palco nesta sexta-feira será ocupado por Zé Neto e Cristiano. A entrada no Parque de Exposições é gratuita.

Horário: 23h30

Local: Parque de Exposições Pedro Pedrossian – Caarapó

Entrada: ingressos do show a partir de R$ 30, pelo link https://encurtador.com.br/jg6GU

Aquidauana

ExpoAqui – Nesta sexta-feira, o palco da ExpoAqui será comandado pela dupla Clayton e Romário, seguido do show de Manutti.

Horário: 23h30

Local: Parque de Exposições de Aquidauana

Entrada: gratuita

Três Lagoas

Cine Autorama – O Cine Autorama oferece sessões gratuitas de cinema drive-in, com opção de uma pequena plateia com cadeiras para quem não estiver no carro. Os filmes em exibição são Meu Nome é Gal (2023) e Indiana Jones e a Relíquia do Destino (2023).

Horário: 19h

Local: ao lado da feira central da cidade

Entrada: gratuita, com reservas pelo site http://www.cineautorama.com.br/

Sábado (17)

Encontro de Brechós – O Encontro de Brechós contará com a participação de 20 brechós da cidade, oferecendo uma ampla variedade de peças de moda circular e sustentável.

Horário: 8h às 16h

Local: Plataforma Cultural – R. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: gratuita

Museu Casa-Quintal Manoel de Barros – Explore a Casa-Quintal Manoel de Barros, um mergulho na vida, obra e ambiente do renomado escritor e poeta. As visitas incluem um tour guiado.

Horário: 10h

Local: R. Piratininga, 363 – Jardim dos Estados

Entrada: R$ 35

Tin Do Lê Lê – Trupe Teatro de Brincar – O espetáculo “Tin Do Lê Lê” é uma celebração da cultura infantil brasileira, especialmente projetado para bebês e crianças de 1 a 5 anos, oferecendo uma experiência mágica e envolvente.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Show Especial Meu MS – Para celebrar o centenário do renomado empresário Ueze Elias Zahran, a Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) promove uma grande festa aberta ao público. O evento contará com shows de Chicão Castro, Michel Teló e Almir Sater, além da apresentação da Orquestra Indígena Fundação Ueze Zahran.

Horário: a partir das 17h30

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Music Non Stop – O projeto de música eletrônica Music Non Stop invade dois bares da cidade neste sábado. No Uatahell, os DJs Countt, Mojowalker, Maripê e V.a.x.x.x animarão a noite. Mais tarde, no Quokka Bar-Becue, os DJs Alê DDS, Bruno Lino, Jorge Hansen e Tommy Menegazo continuarão a festa.

Horário: 18h

Local: Uatahell Bar – R. 15 de Novembro, 797 – Centro

Entrada: Gratuita

Horário: 23h

Local: Quokka Bar-Becue – R. Antônio Maria Coelho, 3640 – Jardim dos Estados

Entrada: conferir no local

Lançamento do livro “O Coração no Couro do Tambor” – Adrianna Alberti apresenta seu livro “O Coração no Couro do Tambor”, que explora temas como religiões afro-brasileiras, identidade e luto. O evento contará com mediação de Sarah Muricy e tradução em libras.

Horário: 19h

Local: Jardim Secreto Bar – R. Amazonas, 451 – Monte Castelo

Entrada: gratuita

Banda NAIP – Com 27 anos de estrada, a banda NAIP apresenta um repertório recheado com clássicos do pop-rock nacional e internacional. O evento contará com a abertura e o encerramento do DJ Tommy Menegazo, que vai agitar a pista com música eletrônica.

Horário: 18h30 às 23h59

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-no-sunset-growler/2565539?referrer=linktr.ee

Torneio de Bozó – O Torneio de Bozó do Laricas Cultural está de volta em parceria com o Pizza Pub, oferecendo um prêmio de R$ 200 em dinheiro. Inscrições pelo telefone (67) 98151-5511.

Horário: 15h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553 – Centro

Entrada: gratuita para o público; competidores pagam R$ 30 por dupla

Abrindo o Baú – A festa “Abrindo o Baú” traz um flashback com as melhores músicas dos anos 1970, 80 e 90, animada pelos DJs Simmu, Lucas Amado e JB.

Horário: 21h

Local: Corumbar – R. Padre João Cripa, 2619 – Centro

Entrada: ingressos antecipados por R$ 10, pelo WhatsApp (67) 98423-2586; R$ 20 na portaria

Espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” – A Turma do Bolonhesa apresenta a peça “Chapeuzinho Vermelho”, voltada para toda a família.

Horário: 17h

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “Experimento Ser Poeta” – A peça explora a jornada de um poeta em busca do significado da poesia, apresentando textos de Baudelaire, Maiacovisck, Zé da Luz, além de composições autorais.

Horário: 20h

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), pelo link https://encurtador.com.br/9qBOK

Show do Sepultura – Turnê de Despedida – Após 40 anos de sucesso, a icônica banda de metal Sepultura apresenta sua turnê de despedida, “Celebrating Life Through Death”, em Campo Grande.

Horário: 18h

Local: Ginásio Guanandizão – Tv. do Touro, 50 (esq. Av. Pres. Ernesto Geisel)

Entrada: a partir de R$ 80, pelo link https://encurtador.com.br/62EZJ

Festa Cainimim com CyberKills – A Festa Cainimim celebra seu 9º aniversário com a presença da dupla CyberKills, formada pelos DJs e produtores RKills (SP) e GDZ (PB). Conhecidos por suas colaborações com artistas renomados como Pabllo Vittar, Gloria Groove e Urias, eles prometem agitar Campo Grande.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103 – Centro

Entrada: a partir de R$ 15

Espetáculo “O Futuro da Humanidade” – A adaptação teatral da obra de Augusto Cury, estrelada pelos atores Kadu Moliterno e Renato Scarpin.

Horário: 21h

Local: Teatro Glauce Rocha – R. Ufms, S/N – campus Cidade Universitária da UFMS – Universitário

Entrada: a partir de R$ 50, pelo link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/o-futuro-da-humanidade-5182

Chitãozinho e Xororó – A renomada dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó retorna aos palcos com a turnê “Por Todos os Tempos”, revivendo os clássicos que marcaram gerações.

Horário: 20h

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: a partir de R$ 45, pelo link https://encurtador.com.br/GnJR5

Cidade de Maria – Neste sábado, o evento contará com shows gratuitos da dupla Isadora & Heloisa e do Trio Raízes do MS.

Horário: 19h

Local: Av. Afonso Pena, 7.120 – Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Candlelight – Tributo a Coldplay – Desfrute de uma noite mágica com o concerto Candlelight, onde o Quarteto de Cordas Monte Cristo apresenta os clássicos da banda Coldplay, iluminados por um mar de velas.

Horário: 21h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 100, pelo link https://encurtador.com.br/18ZgW

Tecnofighters – Prepare-se para a próxima grande festa eletrônica “TF no Lago” com o warm-up da Tecnofighters. DJs prometem agitar a noite em Campo Grande.

Horário: 17h

Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: gratuita

Ponta Porã

47ª Exporã – O sabadão terá show da dupla Fiduma e Jeca, além de DJ Gugga, e Kaio e Gabriel. A entrada no Parque de Exposições é gratuita.

Horário: a partir das 22h

Local: Parque de Exposições de Ponta Porã – R. Raul Pereira, 21 – Jardim das Exposições

Entrada: ingressos do show a partir de R$ 60, pelo link https://encurtador.com.br/8zn9F

Caarapó

31º Expoac – A dupla sertaneja João Haroldo e Betinho anima o terceiro dia de Expoac.

Horário: 23h

Local: Parque de Exposições Pedro Pedrossian – Caarapó

Entrada: gratuita

Aquidauana

ExpoAqui – Quem anima a galera no sábado é o grupo Raça Negra, com aquele samba raiz.

Horário: 23h30

Local: Parque de Exposições de Aquidauana

Entrada: gratuita

Ribas do Rio Pardo

Show de Loubet – O cantor Loubet promete agitar Ribas do Rio Pardo com seu repertório recheado de sucessos.

Horário: 18h às 23h

Local: Papillon Choperia – R. Aniceta Rodrigues de Souza, 150 – Ribas do Rio Pardo

Entrada: R$ 30 (feminino) e R$ 70 (masculino)

Domingo (18)

MS ao Vivo com Lenine – A edição de agosto do MS ao Vivo chega com Lenine, que se apresentará acompanhado pela Spokfrevo Orquestra, prometendo um espetáculo vibrante com um roteiro repleto de sucessos e clássicos. O show de abertura será de Guilherme Rondon, reconhecido por sua maestria na fusão de ritmos tradicionais, como guarânias, polcas e chamamé, com uma abordagem contemporânea.

Horário: a partir das 17 horas

Local: Parque das Nações Indígenas – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Feira do Bosque da Paz – A Feira Bosque da Paz prepara edição em comemoração aos dois anos, com uma seleção de deliciosos quitutes e artesanatos dos expositores, show da Banda Alziras com pop rock e palhaçaria com Mixirica para toda a família.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Bosque da Paz – R. Kame Takaiassu, 500 – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Feijoada da Catedráticos do Samba – O Grêmio Recreativo Escola de Samba Os Catedráticos do Samba, com 47 anos de história e dirigido há mais de 15 anos por Dona Marilene, promove uma feijoada solidária em prol da manutenção da saúde dela. O evento contará com muito samba, com apresentações de Mestre Jacobina, Destak Samba, Kachambu e Tim da Villa. É necessário levar pratos e talheres.

Horário: 11h30 às 13h30

Local: Quadra GRES Catedráticos do Samba – R. Macaé, 72 – Vila Silvia Regina

Entrada: convites por R$ 30, pelo telefone (67) 99613 5583.

Enaldinho: O Mistério do Circo – O youtuber e criador de conteúdo infantil Enaldinho leva ao palco um espetáculo cheio de mistério e desafios em um circo encantado. A classificação é livre para todas as idades.

Horário: 18h

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: a partir de R$ 35, pelo link https://www.guichelive.com.br/enaldinho-o-misterio-do-circo_31663

Ballroom Battles – A Kiki House of S’Kills apresenta uma vibrante batalha de ballroom com sete categorias, incluindo Baby Vogue, Vogue Oldway, Runway e Sexysiren, todas com temas marítimos.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103 – Centro

Entrada: R$ 10 na portaria

Noite do rock – O bar Trem Mineiro prepara uma noite com muito rock ‘n roll para fechar o fim de semana. Vai ter show do Nirvana Tributo Brasil, banda Mochileiros, e Farrapos e Trapos.

Horário: a partir das 18h

Local: Trem Mineiro – R. Heitor Laburu 340 – Jardim Itatiaia

Entrada: gratuita

Ponta Porã

47ª Exporã – A Noite Gospel será a última atração da Exporã.

Horário: a partir das 18h30

Local: Parque de Exposições de Ponta Porã – R. Raul Pereira, 21 – Jardim das Exposições

Entrada: gratuita

Caarapó

31º Expoac – O último dia de Expoac tem baile carapé, torneio de estilingue e final do torneio de laço comprido.

Horário: a partir das 10h

Local: Parque de Exposições Pedro Pedrossian – Caarapó

Entrada: gratuita

Aquidauana

ExpoAqui – A dupla sertaneja Brenno Reis e Marco Viola promete muito modão para encerrar com chave de ouro mais uma edição da ExpoAqui.

Horário: 23h30

Local: Parque de Exposições de Aquidauana

Entrada: gratuita