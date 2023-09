Agendão tem Festival da Carne, 20 anos do Whisky de Segunda e Interação Arte com oficinas, feiras e shows

O fim de semana chega com Festival Internacional da Carne na programação. Serão mais de 30 estações com cortes e assados diversos para o público se deliciar a um preço acessível. No agendão que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) preparou ainda tem feirinha de adoção de pets com necessidades especiais, show de 20 anos da banda Whisky de Segunda, e uma programação intensa de show, feira e oficinas do Interação Arte no Sesc.

Quem topar um bate e volta pode ir até Terenos onde acontece a Festa do Ovo. Na Capital, tem música e comida gaúcha na Semana Farroupilha, além de feiras, brechós e um bate-papo com a escritora Martha Medeiros. Confira:

Sexta-feira (15)

Bazar brechó solidário – A Associação Juliano Varela realiza nesta sexta-feira o 1º Bazar/Brechó Beneficente do ano, com preços a partir de R$ 5,00 serão mais de mil peças entre roupas, acessórios, calçados, itens de enxoval infantil e muitos outros produtos à venda. O bazar aceita dinheiro, cartão e pix.

Hora: 8h às 16h

Local: Av. Fábio Zahran, 6513, Vila Carvalho

Entrada: Gratuita

1ª Feira de adoção de pets com necessidades especiais – Animais com paraplegia, deficiência visual, motora e amputados são a estrela da primeira feira de adoção de pets com necessidades especiais que vai ocupar o Shopping Campo Grande nesta sexta-feira (15). À espera de uma adoção responsável, estes cães e gatos vão mostrar que também precisam de um lar.

A feira, que tem apoio da Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal, pasta ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), quer incentivar a adoção de animais, além de trazer à tona a existência dos bichinhos com deficiência, muitas vezes consequências de maus-tratos.

Hora: das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – 1º piso – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Quinta Sesc – O Quintal Sesc reúne cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre. Na programação, tem desde teatrinhos, pinturinhas e brincadeiras à feirinha natural com produtos da terra, food trucks e shows com Jacqueline Costa.

Hora: das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Interação Arte – Nesta sexta e sábado, o Interação Arte leva uma programação de show, feira de artes visuais e oficinas para o Sesc. Na sexta, a apresentação será com RCR, rapper de Mato Grosso do Sul que mistura diversos estilos de vida jogados em cima de batidas de trap.

Na sequência, se apresenta Begèt de Lucena, que entre várias faces musicais, leva seu momento de afirmação para o palco.

Hora: A partir das 18h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270



Festival Internacional da Carne – O Parque de Exposições Laucídio Coelho de Campo Grande recebe neste fim de semana o Festival Internacional da Carne, que nesta edição tem o tema “Do pasto ao prato”.

São mais de 30 estações de carnes, diferentes tipos de cortes, assadores e chefs internacionais, além de Torneio para Assadores Ancestrais, a nível regional, nacional e internacional, com direito a premiações de até R$3 mil.

Na praça de alimentação do evento, as porções servidas para o público serão de 130 gramas, sendo vendidas a R$ 18,00 cada, a intenção é que todos possam fazer a degustação de sabores, experimentando as criações de vários chefs.

Hora: 18h às 22h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320

Entrada: Gratuita

Festa do Ovo em Terenos – Para quem curte um bate e volta, dá para ir até a cidade de Terenos curtir a 10ª edição da Festa do Ovo. Além de shows, o evento ainda terá gincanas e atrações culturais. Nesta sexta-feira, quem sobe ao palco é a dupla Alex e Yvan, além de apresentações do Taiko com tradicionais tambores japoneses, Raiden Daiko, danças e músicas típicas do Japão.

Hora: A partir das 19h

Local: Praça de Eventos – Terenos

Entrada: Gratuita

Seco – Dando continuidade às comemorações dos 20 anos da cia Fulano di Tal, “Seco” começa uma nova temporada neste mês de setembro. Em cena, dois seres discutindo afetos, dores, alegrias passando pelo amor, ódio e guerra.

Hora: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00 meia-entrada

Semana Farroupilha – A tradicional Semana Farroupilha do CTG Centro de Tradições Gaúchas tem como tema desta edição o “Centenário da Revolução de 1923”. Na sexta, a programação começa às 7h da manhã, com mateada, seguida de um café de chaleira. À noite, o público pode comparecer ao jantar dançante e baile com o grupo Independência Fandagueira.

Hora: 20h

Local: CTG Tropeiros da Querência está localizado na Rua. Miguel Sutil, 445, Bairro Vila Vilas Boas

Entrada: Para o jantar, ingressos a partir de R$ 40,00

Sábado (16)

Semana Farroupilha – No sábado tem mateada a partir das 7h, seguida de café, almoço entre tradicionalistas com Confraria da Música, tertúlia livre e depois jantar.

Hora: A partir das 7h

Local: CTG Tropeiros da Querência está localizado na Rua. Miguel Sutil, 445, Bairro Vila Vilas Boas

Entrada: Ingressos à venda na bilheteria

Encontro de Brechós – Neste sábado, dia 16 de setembro, das 8h às 14h, o Horto Florestal se transformará em um ponto de encontro para entusiastas da moda com propósito e sustentabilidade, com o objetivo de escrever novas histórias para peças de roupas seminovas. Com uma seleção de 30 brechós participantes, o evento promete oferecer opções a partir de R$ 5,00, convidando os visitantes a garimparem peças únicas e ecoconscientes.

Hora: 8h às 14h

Local: Horto Florestal está localizado na Av. Ernesto Geisel com a Fernando

Entrada: Gratuita

Café e livros – Neste sábado tem mais uma edição do café, livros e música, com apresentação de Ossuna Braza. A ação é uma iniciativa da Hámor Livraria e da Bem te Vi Café que reúnem música e troca-troca de livros. Ao levar um livro para a troca, você ganha um café coado.

Hora: A partir das 9h

Local: Bem Te Vi – Rua José Antônio, 1479

Entrada: Gratuita

Debate Solidão na Literatura – A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim recebe neste sábado o debate sobre “A Solidão na Literatura”. O evento é realizado pela escritora Adrianna Alberti, com a participação das escritoras Leila Aparecida da Silva, Tânia Souza, e o escritor Fabio Gondim. O evento tem o apoio cultural do Coletivo Literário Tarja Preta e do Movimento Mulherio das Letras Mato Grosso do Sul.

A ideia é abordar a solidão tanto da prática da escrita quanto como tema da literatura. “A escolha surgiu em razão do diálogo com o lançamento do meu novo livro ‘Outros Silêncios em Vigília’, pela Editora M.inimalismos – que será lançado no próximo dia 19.

Hora: 10h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: Gratuita

Festival Internacional da Carne – No sábado, quem sobe ao palco é Chicão Castro com voz e violão, grupo Sampri, Vitor Gregório e Marco Aurélio.

Hora: 11h às 22h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320

Entrada: Gratuita

Festa do Ovo em Terenos – No sábado se apresentam Maria Cecília e Rodolfo e João Haroldo e Betinho. Além de apresentações culturais, a festa terá um espaço para exposição de produtos de pequenos produtores e artesãos da região, como doces, mel, hidromel, sapatos em couro, cerâmica e temperos.

Hora: A partir das 14h

Local: Praça de Eventos – Terenos

Entrada: Gratuita

Interação Arte – No sábado o público pode conferir a Feira de Artes Visuais do Coletivo Enegrecer com Leonardo Mareco, Auriellen Leonel, Wendel Fontes, Thalita Valiente, Cecília Hanna, Vitor Domingos, Erika Pedraza, Fernando Souza e Glauber Portman.

Também estará sendo realizada as oficinas de literatura fantástica com a escritora Adrianna Alberti e de dança com Lívia Lopes.

Hora: A partir das 14h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Sesc infantil – Sábado tem a oficina “o passarinho azul sobre tela”, às 15 horas. Os ingressos, já com o combo para o Cine Clubinho, serão distribuídos com meia hora de antecedência. Para participar, o pequeno precisa ter ao menos cinco anos de idade e estar acompanhado do responsável. Os materiais necessários são: 1 tela de 30 x 40cm ou aproximadamente, 1 pincel largo, 1 pincel fino e 1 cola branca.

Às 16 horas, o Cine Clubinho exibe os curtas de animação brasileiros Calango Lengo, Josué e o Pé de Macaxeira e Um dia de gato. São produções que contam, por meio de fábulas, sobre a realidade do sertão e alteridade.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Vórtice Literário – Tem encontro do grupo Vórtice Literário neste sábado, para participar basta levar o que estiver lendo este mês. O encontro está na 78ª reunião.

Hora: 16h

Local: Café do Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No sábado, 16, em sessões às 15h e 16h30, Edu Brincante conduz o espetáculo “Contos de Brincar e Cantar”. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias com momentos de descontração e felicidade, sempre embalada por música e poesia.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feirinha Mixturinha – Neste sábado tem edição itinerante da Feirinha Mixturinha no Bairro Jardim São Bento, em Campo Grande. Serão centenas de expositores com artesanato, empreendedorismo e gastronomia, além de apresentações culturais e música ao vivo.

Hora: 16h às 21h

Local: Avenida Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento

Entrada: Gratuita

Garimpasso Vintage – Este sábado tem a primeira edição do garimpasso vintage CGC, com peças exclusivas de mais de 23 anos. Antes do “fast fashion”, as roupas eram criadas para durar por gerações, e é justamente essa moda vintage a pegada da feira.

Você sabe o que é CGC? A etiqueta que tiver este escrito significa Cadastro Geral de Contribuintes, o que quer dizer que a peça foi fabricada entre 1964 e 1999. O número do CGC é anterior ao que hoje a gente conhece como CNPJ.

Ah, a feira ainda vai ter discotecagem de Rosa Carvão, o projeto de Amarelo Drama e Tati Samper.

Hora: 16h às 21h

Local: Travessa Mirassol, 129 – Coronel Antonino

Entrada: Gratuita

Diversidade na Universidade (DUn) – A UEMS de Campo Grande realiza neste sábado o primeiro Sarau da Diversidade como finalização do ciclo de rodas de conversas que tratou dos temas relações de poder sobre as populações: PCD’s e neurodivergentes; pessoas Queers; Mulheres; e Etino-raciais.

O sarau é aberto ao público externo, contando com microfone aberto para inscrições artísticas, e ainda terá a participação da banda T404.

Hora: 17h

Local: UEMS – próximo ao lago

Entrada: Colabore com a comunidade Deusli levando alimentos não perecíveis e itens de higiene para doação

35º Noite da Poesia – Dentro da ação “Conexões Culturais”, a UBE (União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul), traz a Campo Grande pela primeira vez a escritora Martha Medeiros. Adepta da simplicidade, Martha vai compartilhar com o público como transformar a vida em literatura, além de conversar sobre poesia e a importância de se emocionar na escrita.

Hora: 19h

Local: Auditório da OAB – Avenida Mato Grosso, 4.700

Entrada: Gratuita, no entanto é necessário retirar os ingressos no Sympla.

Festa Camponesa – Com apresentações culturais, comidas, bebidas e feirinha, tem mais uma edição da festa camponesa neste sábado, no Armazém do Campo. Entre as principais atrações está a musicista Ana Cabral com MPB. Na feirinha também tem produtos orgânicos como ovo, mussarela, manteiga, verdura, leite e frutas.

Hora: 19h

Local: Rua Juruema, 309

Entrada: Gratuita

Os Melhores do Mundo – De volta a Campo Grande, Os Melhores do Mundo vem com o espetáculo “Tormentas da Paixão”. Com muito humor, o grupo faz um acrítica contundente ao momento social, político, inacreditável, como eles mesmo definem.

Hora: 19h e 21h

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 50,00 a meia-entrada

Show Whisky de Segunda – Completando 20 anos de história, a banda Whisky de Segunda faz show neste fim de semana para celebrar a trajetória do blues em MS. Para a noite especial de aniversário, os músicos estão preparando uma espécie de túnel do tempo que contou com a produção artística de Caio Nórcia, responsável pela apresentação de grandes nomes da música do país. Além dos covers marcantes do Chicago Blues, as autorais serão tocadas e a banda promete algumas surpresas para o show. A noite será encerrada com um show de clássicos dos anos 80, na voz de Patty Araújo.

Hora: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186, Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 27,50 pelo Sympla

RodTex e Os Coiotes – RodTex e Os Coiotes é o novo projeto liderado por Rodrigo Teixeira, que desde 2010 vem se dedicando a trabalhos coletivos. Ao lado de Simão Gandhy (guitarra), Zé Fiúza (bateria), Luciano de Sá (baixo) e Felipe de Castro (teclado), o cantor e compositor volta a investir em um repertório de rock e blues, mesclando canções autorais, versões para músicas de bandas de MS e novos arranjos para clássicos brasileiros.

Rodrigo Teixeira e os “coiotes” tocaram pela primeira vez juntos no Bonito Blues e Jazz Festival 2023, quando o músico foi convidado a participar do show do guitarrista Luís Avila. Depois do encontro, Rodrigo Teixeira resolveu montar um novo projeto e chamou o quarteto. O objetivo é misturar o repertório autoral com composições de autores de MS, como Geraldo Espíndola e Renato Fernandes, assim como compositores e bandas que influenciaram Rodrigo Teixeira, como Celso Blues Boy, Cazuza e Titãs.

Hora: 21h

Local: Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Domingo (17)

Blitz educativa – A Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal faz uma blitz educativa neste domingo com orientações sobre bem-estar animal, adoção responsável e vacinação de pets às Moreninhas.

Além da Setescc, também estarão presentes o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), com serviços de microchipagem, testagem rápida para leishmaniose e vacinação antirrábica, além da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) de Campo Grande.

Hora: das 8h às 11h

Local: Rua Anacá – na esquina com a Rua Barueri, região das Moreninhas

Entrada: Gratuita

Feira do Bosque – Em clima de Primavera, tem mais uma edição da feira do Bosque neste domingo com mais de 550 expositores de artesanato, gastronomia, moda autoral e antiguidades, além de apresentações culturais.

Hora: 9h às 15h

Local: Bosque da Paz – Rua Kame Takaiassu com a Rua das Folhagens, no Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Festival Internacional da Carne – Encerrando a programação, domingo tem Tostão e Guarani, e João Haroldo e Betinho.

Hora: 11h às 17h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320

Entrada: Gratuita

Semana Farroupilha – No domingo tem churrasco gaúcho servido à vontade e bailão com Fábio Cunha e Batidão.

Hora: A partir das 11h30

Local: CTG Tropeiros da Querência está localizado na Rua. Miguel Sutil, 445, Bairro Vila Vilas Boas

Entrada: Ingressos a partir de R$ 50,00

Espaço Sesc – Domingo 17, tem apresentação Circense com New York Cirkus. Assim como é comum na história dos circos itinerantes, a família Perez trabalha unida para levar a arte do circo pela capital Campo Grande, percorrendo bairros da periferia com seu espetáculo.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Os Melhores do Mundo – De volta a Campo Grande, Os Melhores do Mundo vem com o espetáculo “Tormentas da Paixão”. Com muito humor, o grupo faz um acrítica contundente ao momento social, político, inacreditável, como eles mesmo definem.

Hora: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 50,00 a meia-entrada

Paula Maciulevicius, Setescc