Agendão tem MS ao Vivo com Rubel, concurso Miss Diversidade, espetáculo de dança e teatro

O fim de semana começa já na quinta-feira com o feriado de 7 de Setembro, emenda na sexta e as atrações só param no domingo. Quem puder fazer um bate e volta tem a 4ª edição da Festa do Peixe em Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti.

A quinta começa com sarau e edição especial do TransCine, mas também tem concurso para eleger a melhor performance drag do Estado. Na sexta tem feirinha na Orla Morena, concurso Miss Diversidade; no sábado tem espetáculo da companhia Dançurbana e domingo é a vez de mais uma edição do MS ao Vivo com show nacional de Rubel. Mas atenção, neste domingo a programação começa mais cedo, às 15h com música eletrônica, seguido de forró.

Confira abaixo as principais opções para este fim de semana listadas pela Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Quinta-feira (7)

Sarau no Bourbon – Café, vinil e feirinha animal o sarau no Café Bourbon neste feriado, com exposição de livros da Amor, peças do Cosmos e ateliê Lili Terra. Tem ainda discotecagem com Rosa Carvão.

Hora: 14h às 19h

Local: Rua 25 de Dezembro, 1089 – casa 3

Entrada: Gratuita

Som do Sesc – O feriado começa com show do duo Erika Espíndola e Flávio Bernardo em uma performance nada convencional, com releituras de artistas de Mato Grosso do Sul.

Hora: Às 19h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

TransCine – Tem edição especial de feriado do TransCine com exibição do documentário “Sopa de letras da Zona Oeste” e o longa-metragem “Urubus”, além de batalha de rima e flash tattoo.

Hora: 19h

Local: Rua Tiradentes, 1780 – Bairro Caiçara

Entrada: Gratuita

Drag Star – Neste feriado tem concurso para eleger a melhor drag performance de Mato Grosso do Sul. O Drag Star faz parte da programação do 2º Festival LGBTQIAPN+.

Entre as atrações estão performances de Aurora Black e Samantha Blosson, além de música com Amanita Muscaria, Gaga Funkeira e Lauanda Dumor. Como convidada especial, Márcia Pantera vem de São Paulo.

Hora: 23h

Local: Non Stop – Rua Pimenta Bueno, 127

Entrada: Ingressos a partir de R$ 15,00

Sexta-feira (8)

Quintal Sesc – O Quintal Sesc reúne cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre. Na programação, tem desde teatrinhos, pinturinhas e brincadeiras à feirinha natural com produtos da terra, food trucks e shows com Sandim Reggae.

Hora: das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Feira São Chico – Nesta sexta tem mais uma edição da Feirinha São Chico no palco da Orla Morena, em Campo Grande. Haverá gastronomia, artesanato, moda e atrações culturais.

Hora: 17h às 22h

Local: Palco da Orla Morena

Entrada: Gratuita

Concurso de Miss e Mister Diversidade – Como parte da programação do Festival LGBTQIAPN+, nesta sexta-feira tem concurso de Miss e Mister Diversidade MS 2023.

O concurso vai eleger os representantes da beleza LGBTQIAPN+ nas categorias: Miss MS Gay, Miss MS Gay Plus Size, Mister MS Gay, Mister MS Gay Plus Size, Mister Trams Ms, Miss Trans/Travesti MS oficial, Miss Trans/Travestis Plus Size MS oficial.

Hora: 18h às 22h

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 225

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Sesc Seresta – Nesta sexta tem edição Sesc Seresta com apresentação do grupo Tapioca Forró levando muito forró pé de serra para o campo-grandense.

Hora: 18h30

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Festa do Peixe em Palmeiras – Quem se animar para um bate e volta pode ir até Palmeiras assistir aos shows e se deliciar nas mais de 20 barracas que estarão comercializando pratos exclusivos de peixes, e outras 20 com gastronomia em geral.

Na sexta-feira, as atrações musicais começam às 20h com Grupo Mistureira, Anderson e Fernandes, além de João Carreiro.

Hora: A partir das 20h

Local: Antiga associação da cidade, localizada na Avenida Miguel Chaia (ao lado da Polícia Militar)

Entrada: Gratuita

Sábado (9)

Sesc Infantil – A criançada faz a festa no sábado com oficina de modelagem em argila. Para participar é preciso levar 1 caixa de sapato e 1 kg de argila escolar.

Em seguida tem o Sesc Encena infantil com o grupo Batucando Histórias levando brincadeiras, cantigas e muito humor para toda a família.

Hora: Oficina às 15h; Batucando Histórias às 16h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – A arte o circo vai dominar a programação deste sábado, com contação de histórias da Cia HabiliDOCES que, em duas sessões, mistura arte circense, contação de histórias, palhaçaria, acrobacias, músicas e pernas de pau.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Futebol trans – Encerrando o Festival da Cultura LGBTQIAPN+, domingo é dia de futebol trans e confraternização de partidas de futebol entre homens trans com participação especial do time de misses convidadas.

Hora: 16h

Local: Praça das Araras

Entrada: Gratuita

Feira do Vinil – Vamos garimpar? Tem feira do Vinil neste sábado com discotecagem de Rosa Carvão e DJ Amarelo Drama.

Hora: 17h

Local: Eden Beer – Avenida Mato Grosso, 68

Entrada: Gratuita

Roda de samba Misturô – Isa Ramos conduz a roda de samba deste sábado com participação de Beca Rodrigues e samba de gafieira com Aline Alfaia e Lai Zucareli.

Hora: 17h30

Local: Laricas Cultural – Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Couvert a partir de R$ 10,00

“Singulares – Solos de Dança” – Neste sábado a Cia Dançurbana realiza o projeto “Singulares – Solos de Dança”, com as apresentações dos solos “Dançar as fúrias”, de Ralfer Campagna e, “Talvez seja isso”, de Jackeline Mourão.

Hora: 19h

Local: Casa de Ensaio – Rua Viscondeu de Taunay, 203

Entrada: Gratuita

Festa do Peixe em Palmeiras – Já no sábado, a primeira apresentação será de Pratas da Casa, Trio Violada e encerramento com Alex e Yvan.

Hora: 20h

Local: Antiga associação da cidade, localizada na Avenida Miguel Chaia (ao lado da Polícia Militar)

Entrada: Gratuita

“Dom Casmurro Lab em Cena” – Neste sábado, a Estação Cultural Teatro do Mundo apresenta “Dom Casmurro” através de uma performance de poli dance artístico que mistura circo, dança e poesia.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: Ingressos a R$ 20,00

Domingo (10)

Feira Afrodescendente “Meus Axés” – Neste domingo tem feirinha na Praça do Preto Velho, a feira afrodescendente “Meus Axés” é um projeto social do Instituto Social Capital dos Ipês que tem o intuito de fomentar o empreendedorismo das casas de oração de matriz africana e povos de axé.

Serão mais de 60 expositores com moda, gastronomia e artesanato. Haverá também apresentação de dança cigana.

Hora: 9h às 14h

Local: Praça do Preto Velho – Jardim Paulista

Entrada: Gratuita

Praça da Bolívia – Em mais uma edição da Praça da Bolívia este domingo tem poesia com Leize Demétrio, Angelique, Brasilis com a cantora Ariadne, Gustavo Tonany, Lucy, Jacqueline Costa, Coquetel Blue e Chaoz Overdrive.

Ainda tem gastronomia, artesanato, moda autoral, antiguidades, livros, e bebidas.

Hora: 9h às 14h

Local: Praça da Bolívia – Rua Barão da Torre com a Rua das Garças

Entrada: Gratuita

MS ao Vivo – Neste domingo o Parque das Nações Indígenas recebe o cantor Rubel, com música brasileira do disco “As Palavras Vol. 1 & 2”, uma tentativa de registrar o sentimento de viver no Brasil durante os últimos anos, folk presente em Pearl, de 2013, e uma mistura de MPB e hip hop do disco Casas, de 2018.

A principal atração da noite se apresenta por volta das 19h. Abrindo a programação desta edição do MS ao Vivo, tem Technofighters, formado pelos DJs André Garde e Renato Tuluxx, e em seguida Forró Ipê de Serra.

Hora: A partir das 15h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo é a vez da companhia New York Cirkus se apresentar mostrando a arte do circo que vem de família, e percorre os bairros da periferia da Capital.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

“Da puberdade à menopausa” – Eterna Penélope, do Castelo Rá-Tim-Bum, a atriz Ângela Dippe vem a Campo Grande apresentar o monólogo “Da puberdade à menopausa”, escrito, dirigido e encenado por ela.

A apresentação é um misto de stand-up comedy com palestra, em que Ângela Dippe fala sobre as diversas fases da vida de uma mulher. No decorrer da atração, é desenvolvido temas como a beleza e seus padrões, relacionamentos, cultura do patriarcado, etarismo, machismo e sexo na maturidade.

Hora: 19h30

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro, Campo Grande – MS

Entrada: Ingressos a partir de R$ 50,00

Paula Maciulevicius, da Setescc

Foto Capa: Reginaldo Borges