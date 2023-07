Agendão tem Tributo a Zé Celso, aniversário de El Trio, Begèt de Lucena e teatro

El Trio comemora cinco anos de trajetória com show no Sesc Cultura. (Foto: Helton Perez/Vaca Azul)

O fim de semana chega com programação eclética para agradar todos os gostos. Tem tributo a Zé Celso, o grande nome do teatro brasileiro que partiu neste mês de julho, show de Begèt de Lucena, aniversário do grupo de jazz El Trio e oficina de despedida de férias para a criançada.

Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul listam abaixo as principais atrações desta sexta, sábado e domingo. Confira:

Sexta-feira (28)

Oficina de férias do MARCO – O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul – MARCO encerra nesta sexta a programação de férias com oficinas de gravura.

As técnicas de gravura, têm como principal metodologia o uso de uma matriz com a qual se faz a transferência de imagens para um outro suporte com auxílio de tinta e prensa.

Hora: Das 9h às 11h; 15h às 17h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6.000 – Entrada pela porta lateral do Museu, que fica dentro do Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita; podem participar crianças de 8 a 12 anos

Quintal Sesc – No último dia de horário especial de férias, o Quintal Sesc começa às 15h com brincadeiras recreativas com a Brinquemania. Já às 16h, tem oficina para as crianças produzirem o brinquedo Bilboquê. Um brinquedo antigo que consiste em uma esfera de madeira, com um orifício central, que é presa por uma corda a uma espécie de suporte, que também pode ser feito com materiais recicláveis. Tem ainda oficina gourmet com a Lancheria, contação de histórias e musicalização com Nano e Santiago, recreação com a Trupe Guavira e show musical com Renata Sena.

Às 16h, haverá oficina de massinha de modelar caseira e às 17h30, além de pintura facial e recreação com a Guavira e show musical de Tom Alves.

Hora: 15h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Show El Trio – Comemorando cinco anos de trajetória, o El Trio leva ao público o melhor do jazz em uma apresentação na pegada 100% instrumental. Nesta sexta, haverá ainda a participação especial de Jota P.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Tributo a Zé Celso – Nesta sexta-feira, artistas, fazedores de cultura e público estão convidados a se juntar num momento de homenagens ao grande nome do teatro brasileiro, Zé Celso. O dramaturgo, diretor de teatro, ator, partiu no início de julho.

Na programação do tributo estão previstas exibição do documentário Evoé! – Retrato de um Antropófago, que faz um mergulho na trajetória fascinante do artista. Após a exibição, haverá espaço para reflexões e debates.

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: Gratuita

Sábado (29)

Grupo Casa – Na temporada de férias tem apresentação de “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, que traz para o palco a trajetória de uma senhora Joaninha que se apaixona por um senhor Grilo Viajante, que canta em cada parada por toda a madrugada. Com a ajuda do sol e da lua, dona Joaninha descobre que o importante é ser feliz sem depender do outro, e aproveitar cada minuto dos encontros da vida.

Lembrando que o valor dos ingressos será revertido para finalização da estrutura do próprio espaço do Grupo Casa.

Hora: 10h e 17h

Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: A partir de R$ 20,00 (meia-entrada e se comprar antecipado)

Espaço Sesc – A animação do Espaço Sesc é com a CIAhabiliDOCES que encanta o público com sua arte circense misturada a contações de histórias, em números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau.

Hora: 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Sesc Arte para Crianças – A programação infantil do sábado começa às 15 horas, com a oficina “O disco voador”. Os ingressos, com o combo para o Cine Clubinho, serão distribuídos meia hora antes. Para participar da atividade, a criança precisa ter ao menos 5 anos de idade e estar acompanhada do responsável. Os materiais necessários são: 1 tesoura sem ponta, 1 pacote de canetinha hidrocor, 1 cola branca.

Na sequência, o Cine Clubinho exibe “Brasil animado”. A animação brasileira tem como personagens dois cachorros chamados Stress e Relax, um empresário e um diretor de cinema, que procuram pela árvore brasileira mais antiga, o grande jequitibá-rosa.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

AFRONTA – Um evento que surgiu para promover artistas pretos e pretas e dar visibilidade reconhecendo seus talentos, AFRONTA edição Dialeto acontece neste sábado, na Orla Morena, e conta com a apresentação de mais de 15 artistas da capital. A escolha da data é para evidenciar o 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, como forma de respeito a força e luta de Tereza de Benguela e a todo povo preto.

O evento terá exposições de roupas, acessórios, venda de bebidas e alimentos, e com uma line-up completa: DJ Afropaty, DJ LadyAfroo, Falange da Rima, Performance com Livia Lopes, Rose Mendonça e Ari Ane Nogueira, CPS, Pretah, Lucy e Silveira, DJ Shaba, Vadios67, Suburbia, Breaking com Sidibi DaNiBoy, Vogue com Imperatriz Yara, Posse Sul e Afroqueer.

Hora: 15h às 21h30

Local: Palco da Orla Morena

Entrada: Gratuita

Feira Mixturô – Mais uma edição da feira de empreendedorismo e economia criativa, desta vez na Praça do Peixe. Serão mais de 200 expositores, além de apresentações artísticas com Carlos Honorio.

Hora: 16h às 21h

Local: Praça do Peixe – Avenida Porto Carrero, 100 – Vilas Boas

Entrada: Gratuita

Arraiá do Portuga – O Clube Estoril recebe neste sábado o Arraiá do Portuga, tradicional Festa Junina da Associação Luso Brasileira de Campo Grande. Com música, dança de quadrilha, comidas e bebidas típicas que remetem às festividades juninas, o evento é aberto para toda a comunidade.

A festa terá início às 16h com brincadeiras especialmente preparadas para as crianças, além de um espaço kids com atividades lúdicas e divertidas. Às 19h, os adultos serão contemplados com diversas atrações culturais e, é claro, a tradicional dança de quadrilha, que promete animar a todos.

Hora: 16h

Local: Clube Estoril, localizado na Rua Silvino Tomé Veríssimo, 20, no bairro Jardim Autonomista

Entrada: Gratuito para associados; ingressos para não associados custam R$ 5,00 ou a doação de 2kg de alimento não perecível

Show El Trio – Na apresentação de sábado, haverá também participação especial dos músicos Léo Cavallini, Gilson Espíndola, Otávio Neto e Jr Matos, cantando standards que contam a história das maiores inspirações do trio.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Chitãozinho e Xororó – Com o show comemorativo de 50 anos “Por todos os tempos”, Chitãozinho e Xororó se apresentam em Campo Grande neste sábado, no Shopping Bosque dos Ipês.

Hora: 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Ingressos a partir de R$ 60,00 a meia-entrada

Domingo (30)

Yoga para todos – Promovido pelo coletivo de Yoga de Campo Grande, todo último domingo do mês tem Yoga para todos, de graça, no Parque das Nações Indígenas. A prática pode ser feita por crianças e adultos.

Hora: 9h

Local: Parque das Nações Indígenas – entrada do Museu Dom Bosco

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo é a vez do Ilusionista Thiper apresentar suas “Interações Mágicas”. A performance cênica tem como objetivo cativar e motivar o público por meio da arte mágica e ilusionismo. O espetáculo, baseado na história do autor, promete inserir o público em um clima de mistério e magia envolvendo conceitos clássicos e contemporâneos da arte mágica.

Hora: 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Pagode da Nuala – Tem edição do Pagode da Nuala neste domingo com DJ Gikka, DJ Maria Clarice, Isa Ramos e participação especial de LLEZ.

Hora: 18h

Local: Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Show CYG Invém – Begèt de Lucena comemora aniversário no palco do Teatro do Mundo, sala Geraldo Rocca, apresentando o show Cyg Invém. Uma ode elétrica, um passeio aplicado pela poesia que a guitarra grita, o silêncio ensurdecedor da percussão metalizada e a gravidade de um artista que é a extensão do palco. Voz, fumaça, espanto & microfonia!

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

—

Paula Maciulevicius, da Setescc