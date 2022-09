Policiais Penais Paraguaios impediram um plano de fuga programado para acontecer na Penitenciária de Coronel Oviedo na madrugada de hoje (5) de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Justiça do Paraguai. A tentativa de fuga foi arquitetada por membros do PCC que ocupam um dos pavilhões da Penitenciária.