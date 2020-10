TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Dois Agentes Penitenciários investigados por envolvimento com quadrilhas que atuam na distribuição de drogas foram presos nesta terça-feira (6) com R$ 30 mil reais. De acordo com os investigadores do SIG na casa deles foram apreendidos celulares, um colar e uma pulseira de ouro. O dinheiro estava escondido em fundos falsos de móveis.

As operações foram desencadeadas em virtude da Operação Shitenno deflagrada em julho desde ano quando foi apreendido uma grande quantidade de cocaína e dinheiro com comparsas dos agentes. A suspeita é que eles façam parte de uma organização criminosa voltada para a prática de drogas e transporte de drogas a outros estados da federação.