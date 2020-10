Passageiros de ônibus da linha que liga Três Lagoas a Campo Grande passam a contar com mais duas opções de horários a partir deste mês. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) autorizou as transportadoras Viação Motta e Empresa Andorinha a operarem um novo par de horários cada uma, com saídas da Capital no início e fim da noite, e com saída de Três Lagoas à tarde e fim da noite.

A frequência será diária. O ônibus da Viação Motta sairá de Três Lagoas às 13:30. No sentido contrário, a partida será às 19:30. A Andorinha terá partida de Três Lagoas às 23:00; de Campo Grande, a saída será às 23:45.

Em agosto, a Agepan já havia autorizado a expansão de horários da empresa Viatur, que passou a oferecer mais uma opção de partida entre as duas cidades.

Os novos horários disponibilizados são os seguintes: