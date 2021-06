As doações dos funcionários do escritório do senador Nelsinho Trad (PSD/MS) e do Diretório Regional do PSD para a Campanha do Agasalho “Aqueça uma Vida” foram entregues nesta manhã pelos assessores parlamentares Adilson Rodrigues (chefe do escritório de Campo Grande) e da Maria Fernanda Bezerra (do setor da assistência social) ao diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). “Foram 60.842 mil peças doadas pelos servidores públicos. Só aqui da Agepan, 1.600 e eu falei para primeira-dama Fátima Azambuja, que tem ainda a doação do senador Nelsinho Trad e dos funcionários, iríamos chegar a mais. Essas vieram em boa hora, no momento que chegou o frio”, comentou o diretor-presidente da Agepan.

O assessor Adilson Rodrigues informou que o escritório político do senador Nelsinho Trad arrecadou 23 cobertores e conseguiu mais de 200 peças de roupas e calçados. “O senador Nelsinho Trad participou do lançamento da campanha e nos deu a tarefa de ajudar sim às famílias que vão receber essas doações que estão em situação de vulnerabilidade em todo Estado, ficamos felizes com o resultado”, comentou Rodrigues.

As peças doadas ao Governo, segundo Assis, já foram distribuídas aos gestores dos 79 municípios sul-mato-grossenses e essas últimas entregues serão levadas para instituições que ainda não foram atendidas. “Tem muita gente precisando de um agasalho e nós que fazemos a fiscalização temos essa noção”, comentou o diretor-presidente da Agepan.

De Brasília, o senador Nelsinho Trad parabenizou a primeira-dama e toda equipe do Governo do Estado envolvida nesta ação solidária. “Nós acreditamos que juntos sempre podemos fazer mais, parabéns a todos que fizeram suas doações”.