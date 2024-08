Agepen divulga relação de inscritos para XLV CAVE que será realizado em Dourados

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da Espen (Escola Penitenciária), publicou o edital aos policiais penais interessados em participar do XLV CAVE (Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta), em Dourados. O DOE (Diário Oficial do Estado), desta quarta-feira (7.8), traz a relação com 29 servidores inscritos, além de três policiais civis e uma servidora do Fórum do município como convidados.

Além disso, o Edital apresenta ainda todas as informações relacionadas ao processo seletivo, bem como, procedimentos e etapas que contemplam a capacitação para conhecimentos dos servidores penitenciários. Para participação, o aluno precisa concluir o Curso Proteção a Direitos Humanos: prevenção e proibição à tortura, realizado via EaD pela EV.G/ENAP, com carga horária de 30 horas.

O curso visa habilitar os profissionais para a realização de escoltas de custodiados e vigilância de muralhas, bem como, proporcionar conhecimentos e habilidades necessárias para o manuseio e porte institucional de armas de fogo.

De caráter eliminatório, a capacitação tem carga horária de 70h/a, incluindo a disciplina EaD, com realização das aulas presenciais na próxima semana, de 12 a 16 de agosto.

Confira o Edital na íntegra, a partir da página 205 (clique aqui).