Agepen investe mais R$ 2,45 milhões na compra de armamentos para a Polícia Penal

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) anunciou a aquisição direta de armamentos destinados ao treinamento e uso operacional da PPMS (Polícia Penal de Mato Grosso do Sul). Com investimentos de R$ 2.450.000,00, foram adquiridas 700 pistolas Taurus TS9 9mm.

A aquisição, conforme a direção da Agepen, visa, primeiramente, a renovação dos armamentos dos policiais penais que atuam em serviços de escolta e de segurança. A expectativa é que a entrega dos armamentos seja feita dentro de 90 dias. A escolha da Taurus Armas S.A. foi fundamentada em critérios técnicos rigorosos para assegurar a qualidade e a confiabilidade dos armamentos.

A compra das armas integra o Plano de Trabalho da agência penitenciária, por meio de sua Diretoria de Administração e Finanças, que coordena a elaboração e execução de projetos para aparelhamento da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul.

Com esta aquisição, Agepen busca aprimorar a capacidade de resposta e a segurança de seus policiais penais e reforça seu compromisso com a eficiência administrativa, buscando sempre os melhores recursos para o desempenho das funções da Polícia Penal, segundo o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

“Os novos armamentos são um passo importante nesse sentido, demonstrando a prioridade dada à segurança e à profissionalização do serviço penitenciário no Estado”, destaca o dirigente.

O processo administrativo da compra das pistolas foi ratificado, homologado e adjudicado, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14.6). A aquisição foi feita por contratação direta, em consonância com a Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.