A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS) está recebendo 200 pistolas .40 repassadas pela Policia Militar. A assinatura do processo de doação foi realizada na manhã desta segunda-feira (10.1), no Comando-Geral da PM.

A doação do armamento é fruto de articulação junto à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e irá reforçar a estrutura para serviço de guarda e escolta que vem sendo assumido pelos policiais penais no estado.

As pistolas são da fabricante nacional Imbel, modelos MD5 e MD7, e serão destinadas, em especial, às equipes de Dourados, onde, recentemente, a Agepen assumiu toda a segurança das muralhas da Penitenciária Estadual e a custódia hospitalar de detentos. O armamento também irá equipar profissionais em Campo Grande e outros municípios do interior, conforme a necessidade.

O termo de doação foi assinado pelo comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo, e pelo diretor de Operações da agência penitenciária, Acir Rodrigues, que está respondendo pela presidência da instituição durante as férias do titular, Aud Chaves. Também estiveram presentes no ato o chefe de gabinete, Valdimir Ayala Castro, o chefe da Divisão de Estabelecimentos Penais, Alírio Francisco do Carmo, e o assessor da Diretoria de Operações, Leoney Martins, além de policiais militares.

Durante o ato, os comandantes das duas instituições reforçaram o trabalho conjunto e integrado das forças coirmãs em prol da segurança pública.