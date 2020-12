Para reforçar a frota de veículos, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) recebeu dois ônibus adaptados para transporte de presos. A doação foi realizada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e a entrega aconteceu em Mogi das Cruzes (SP), nesta semana.

Mato Grosso do Sul está entre os Estados contemplados com a doação, que utiliza critérios técnicos para distribuição como número de estabelecimentos penais, população carcerária e demanda indicada.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, os veículos serão destinados conforme necessidade apontada pela Diretoria de Operações da agência penitenciária.

“Agradeço o importante apoio recebido do Depen, que muito contribui para a modernização e fortalecimento do sistema penitenciário como um todo. Esses veículos de grande porte serão utilizados em transferências de número elevado de presos dentro do nosso estado e irão contribuir na segurança e celeridade durante essas operações”, destacou o dirigente.

O objetivo é melhorar as condições para o traslado no sistema penitenciário e valorizar a dignidade humana, de forma a contribuir na preservação da integridade física e mental de todos os envolvidos.

Os ônibus possuem capacidade para 28 internos, dois compartimentos de cela, são equipados com sistema de CFTV, sistema de sinalização acústica e visual, além de adaptações no compartimento de escolta, permitindo melhor posicionamento dos policiais penais e melhor acompanhamento dos deslocamentos.

Além disso, são aptos a transitar em vários terrenos, como em áreas rurais, o que possibilita a sua adaptação em todas as regiões brasileiras.

Nesta primeira quinzena de dezembro, o Depen está distribuindo 102 furgões e 50 ônibus adaptados para 15 Estados brasileiros.

As novas viaturas seguem os padrões de qualidade do órgão federal e normativos do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública (CNPCP) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O coordenador da missão de recebimento dos veículos, policial penal Leoney Martins Duarte Barbosa, ressaltou a relevância de doações como essa neste momento de transição nas funções da carreira penitenciária. “Esses ônibus, assim como os furgões-cela, dentre outras ações que o Depen tem desenvolvido junto aos Estados, contribui significativamente na melhoria de nossas atividades, consolidando ainda mais, o importante papel de nossa profissão à sociedade como um todo”, afirmou.

A única mulher entre os servidores designados desta vez, a policial penal Melicia Di Domenico Ruoppoli revelou que esta foi sua terceira missão. “Tem sido um aprendizado enorme para mim e esse foi um desafio ainda maior, por conta do porte do veículo, mas valeu a pena, foi uma experiência única e agradeço a confiança da Agepen por isso”, contou.

Os novos veículos foram entregues na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, nessa terça-feira (8.12) e conduzidos ao Mato Grosso do Sul por uma equipe de policiais penais da Agepen.

Em 2020, o Depen investiu R$ 106 milhões em veículos para transporte de presos para aparelhamento das unidades federativas. Desde o início do ano, já foram doados 16 ônibus e 150 furgões. No total, o Depen adquiriu 298 furgões e 161 ônibus adaptados para transporte de presos.