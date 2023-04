Agepen reforça segurança em presídios de MS com a distribuição de rádios comunicadores

A Agepen iniciou a distribuição de mais 120 rádios transceptores portáteis de comunicação novos, com tecnologia digital, para unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, na capital e interior do estado.

A aquisição desses meios de comunicação é uma forma de adequar e aprimorar os serviços prestados, além de oferecer melhores condições policiais penais na execução dos trabalhos, conforme destaca o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

Os equipamentos representam um investimento de R$ 274,8 mil, provenientes do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). O repasse é fruto do empenho conjunto entre a DAF (Diretoria de Administração e Finanças e a DOP (Diretoria de Operações da Agepen) e integra uma série melhorias previstas para a aparelhamento do Sistema Penitenciário do Estado, envolvendo também a aquisição de armamentos, viaturas, EPIs, computadores entre outros.

A entrega foi realizada no Gabinete da Presidência da Agepen e contou também com a participação do diretor de Operações, Raul Ramalho; do diretor de Administração e Finanças, Anderson Pimentel; do chefe de Gabinete, Luiz Rafael de Melo Alves; do assessor da Presidência, Anderson Moreno, e do chefe do Núcleo de Armas, Leandro Francisco Fernandes Santos.