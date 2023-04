Agereg e Agems assinam convênio de cooperação técnica visando o futuro da regulação

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de MS (Agems) formalizaram nesta semana, um convênio de cooperação técnica para o desenvolvimento da regulação dos serviços públicos delegados no Estado de Mato Grosso do Sul e na capital, Campo Grande. O documento foi assinado nessa quarta-feira, durante agenda na Expogrande.

O convênio visa a troca de experiências entre as agências, com apoio técnico e treinamento à equipe da Agereg em sua reestruturação administrativa. O objetivo é deixar um legado para o desenvolvimento de futuras parcerias público-privadas no município.

O diretor-presidente da Agereg, Odilon de Oliveira Junior, que no ato representou a prefeita Adriane Lopes, ressaltou que a capital, com esse apoio do Estado, avança para se tornar referência nacional entre os municípios. “A agência municipal tem se destacado, uma vez que larga na frente buscando exercer o seu fundamento que é ajudar a desenvolver a sociedade”, afirmou.

Além da troca de experiências, o convênio prevê a realização de eventos, estudos e seminários voltados ao esclarecimento e desenvolvimento do papel das agências de regulação na sociedade.

Para o presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, a troca de experiências fortalece a regulação, que será cada vez mais importante para o desenvolvimento econômico e social do Estado e dos municípios.