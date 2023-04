Agesul contrata mais um lote da obra de recuperação da MS-157

O Governo do Estado vai investir R$ 27,7 milhões na recuperação de mais um trecho da MS-157, no município de Itaporã. Nesta quinta-feira (27), a Agesul (Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) publicou no Diário Oficial contrato com a empresa Engepar para a melhoria na rodovia.

Os serviços devem durar 240 dias consecutivos e o prazo começa a contar a partir da data de assinatura do documento que autoriza o início da obra.

Conforme o contrato, a restauração do pavimento, com melhoramento e adequação da capacidade de tráfego, segurança e drenagem da MS–157 será executada da ponte sobre o Rio Carumbé até o início do trecho urbano de Itaporã. Este é o lote 2 da obra, que tem extensão de 21,50 quilômetros.

O lote 1 está em execução desde julho de 2022 pela empresa LCM Construções e recebe R$ 75,6 milhões de investimento do Estado. São 42,32 quilômetros da rodovia em restauração, da BR-267 até início do trecho urbano do distrito de Carumbé, na divisa de Itaporã com Maracaju. O prazo para conclusão é janeiro de 2024.

Ao todo, os dois lotes somam 63,82 quilômetros.